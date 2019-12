Kruha in iger

Apple je sočasno z novim operacijskim sistemom za mobilne naprave iOS 13 svetu dostavil naročniško storitev Arcade. Gre za priljubljen poslovni model, s katerim želijo v Cupertinu uporabnike razvajati s kakovostnimi igrami brez reklam in dodatnih stroškov. Prvi mesec je igranje zastonj, nato se plača pet evrov mesečno.

Apple je v storitev Arcade vložil veliko denarja, zato ne čudi, da so igre, ki jih je uporabnik deležen, zelo kakovostne. Med biseri najprej izpostavljamo Grindstone, mešanico priljubljenih naslovov Bejeweled in Candy Crush, s pridihom igranja vlog. V čevljih osrednjega junaka Jorja se odpravimo na nevarno potovanje, kjer nam preglavice povzročajo simpatično narisane pošasti. Z mečem si utiramo pot med enako obarvanimi nasprotniki, če jih pokosimo več kot deset naenkrat, smo nagrajeni z dragocenim kamnom Grindstone. Ta omogoča, da med risanjem poti s prstom izbrano barvo zamenjamo. Uspešno rešena stopnja nas opremi s surovinami, ki jih porabimo za izdelovanje orožja in opreme ter okrepčilo v bližnji krčmi. Počasno stopnjevanje težavnosti in nadgrajevanje igralne mehanike poskrbita, da igre zlepa ne zapustimo.

Bleak Sword je navidezno manj privlačen naslov zbirke Apple Arcade, ki istočasno v sebi skriva lepoto in globino sodobnih igričarskih naslovov. Osembitna različica kritično priznane serije Dark Souls je hitra, vznemirljiva in nadvse zabavna akcijska pustolovščina, ki jo je najbolje igrati s povezanim igralnim ploščkom, saj je v duhu svoje vzornice hkrati tudi težavna.

Razvijalski studio Ustwo, ki se je proslavil s čudovito miselno igro Monument Valley, se v sklopu Apple Arcade predstavlja z naslovom Assemble With Care, ki je manjši možganski zalogaj, a se za manko izziva odkupi z ganljivo zgodbo, odlično zvočno podlago ter s pomirjujočim tempom igranja. Popravljanje stvari še nikoli ni bilo tako zadovoljujoče.

Med izbiro storitve Apple Arcade ne manjka čudaških iger, ki se običajno izkažejo za pravi zaklad. Mednje vsekakor sodi fliper Pinball Wizard, kjer smo čarovnik, ki se želi povzpeti na vrh začaranega stolpa. Vsako nadstropje predstavlja nov igralni avtomat, ki ga mora čarovnik v vlogi krogle z magičnimi pripomočki premagati, da bi dosegel stopnice naslednjega.

Zadnja predstavljena igra po mnenju mnogih sodi v sam vrh začetne ponudbe na Apple Arcade. What The Golf se začne kot simulacija priljubljenega športa, a se hitro spremeni v eno najzabavnejših stvari na telefonu. Golf za ljudi, ki ne marajo golfa, je poln humorja in presenečenj, ki nas dolgo ne izpustijo iz rok. Samo še eno stopnjo, prosim, da vidim, kaj so si razvijalci tokrat izmislili.