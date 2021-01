Kriptorekordi

Spet je tisti čas, ko se o bitcoinu in kriptovalutah govori na vsakem koraku, in če bi bili časi normalni, bi se tudi pri frizerju. Sredi decembra je bitcoin dosegel rekordno vrednost, potem pa jo je v mesecu dni še podvojil. Od zadnjega vlakca smrti so minila tri leta, v tem času pa se je na področju kriptovalut precej spremenilo. Človeška psihologija pač ne.

Nazadnje smo o bitcoinu in ostalih kriptovalutah pisali v poletni številki 2018. Skoraj sto strani smo posvetili vsem vidikom kriptovalut, od trgovanja, uporabe do rudarjenja in delovanja. Čas bi težko izbrali slabše. Po vratolomni rasti konec leta 2017, ko se je bitcoin dotaknil 20.000 dolarjev, je bil konec junija vreden manj kot 6.000 dolarjev. Zdelo se je, da je ravno dosegel dno, pa se je potem novembra istega leta vrednost še razpolovila. Sledila je dolga zima.

