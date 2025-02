Kriptokovanci na steroidih

Nekoč je bilo treba za postavitev kriptovalute znati dobro programirati, danes zadošča že nekaj klikov na spletu. Otroci lahko v minutah zaslužijo desettisoče dolarjev s snemanjem prenosa iz lastne sobe, na drugem koncu države pa v bolnišnici rešujejo življenje mladeniča. Oba sta na isti platformi sledila istim sanjam – veliko zaslužiti.

Bil je 19. november lani, ko je 13-letnik zapravil 350 dolarjev za nakup 51 milijonov kriptožetonov gen z quant, za katere ni pred tem slišal še nihče. Ko je Adam Biesk zvečer ugotovil, kaj je storil njegov sin, bi pričakovali jezo nad lahkomiselnostjo. Biesk se je resda razhudil, a ne zaradi zapravljanja denarja. Njegov sin je v manj kot desetih minutah zaslužil 30.000 dolarjev. Razhudil se je, ker poti nazaj ni bilo – vedel je, da bodo posledice občutne. Na internetu se je razbesnel srd množice, javno so objavili naslov in slike družine, doma so zvonili telefoni.

