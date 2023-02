Kraljevi Philips

Royal Philips (Koninklijke Philips N.V.) je nizozemsko tehnološko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo elektronike, računalniških naprav in svetil. Eno najstarejših tehnoloških podjetij na svetu, ki zaposluje slabih 80.000 ljudi v več kot sto državah po vsem svetu, je bilo spočeto na Nizozemskem leta 1891 kot vizija dveh bratov z veliko željo po inovacijah.

Gerard Philips je študiral na Univerzi v Utrechtu, po diplomi pa se je preselil v Zürich v Švico, kjer je delal v različnih laboratorijih in se ukvarjal z raziskavami na področju elektronike. Tam se je spoznal z različnimi pomembnimi znanstveniki, kot so bili Heinrich Hertz, Augusto Righi in Nikola Tesla. Leta 1891 se je vrnil na Nizozemsko in z očetom Frederikom ustanovil podjetje Philips & Co. Gerard Philips je bil glavni inženir podjetja in je vodil razvoj novih izdelkov ter proizvodnih procesov. Sprva sta imela le nekaj zaposlenih in so svetilke proizvajali v majhni delavnici. Prvi uspeh podjetja Philips je bil dosežen z razvojem prve serijsko proizvedene žarnice, ki jo je leta 1891 izumil Hidde Halbertsma, nekdanji sodelavec Gerarda Philipsa. Frederik in Gerard Philips sta spoznala, da bi lahko bila žarnica uspešen proizvod, zato sta odkupila patente in začela množično proizvodnjo.

