Kovida ni več!

No, je, vendar se vsaj potrošniški del družbe ponovno obnaša kot pred letom in pol, ko ga ni bilo. Telefoni, denimo, so spet tista elektronika, ki gre odlično v prodajo.

Največji svetovni prodajalci telefonov poročajo o rekordnih številkah, nekoliko jih motijo le avtomobilaši, ki so se pred časom zaračunali, se odpovedali dobršnemu deležu naročil za elektroniko, zdaj pa jim je žal in se poskušajo ponovno vključiti v dobavne verige.

Vendar pa so tokratne številke dodobra premešane. Na prvih dveh mestih sicer ni presenečenj –Samsung in Apple, v tem vrstnem redu. Vsaj če govorimo o številu prodanih telefonov. Če gledamo »dolarje«, torej prihodek od prodanih telefonov, je Apple po odstotkih v drastičnem vodstvu – 42 : 17,5! Cenejših telefonov Apple pač nima in prodaja le tiste iz zgornjega dela cenovne lestvice. Na tretjem mestu (in niže) so kitajska podjetja, kot smo že vajeni. A nekoč največjega med njimi, Huaweija, bolj ali manj ni več. Ameriške sankcije, ki so podjetju odvzele okolje Google, nato pa še celo možnost izdelave modernih integriranih vezij, so naredile svoje. Huawei je v zadnjem četrtletju dosegel le 4-odstotni tržni delež, medtem ko je še lani imel 20-odstotnega.

»Trump je kriv,« mi v pogovorih navadno rečejo prijatelji. Toda ne, zunanja politika ZDA je v resnici le redko odvisna od ene osebe, zunanja politika je stvar države. Tudi po menjavi oblasti Amerika vztraja pri sankcijah, ki bodo, kot kaže, Huawei do konca potolkle. Zakaj točno? Uradno, ker naj bi bilo podjetje povezano s kitajsko vojsko in državo. Toda ta razlaga ne pije vode glede na to, da je Huawei svojo blagovno znamko Honor (ki je bila odgovorna za velik del prodajnih številk) prodal – kitajski državi. Po virih, ki so na voljo, naj bi Honor kupil »konzorcij bivših prodajalcev in distributerjev«, podjetje Shenzhen Zhixin New Information Technology. Toda 98,6-odstotni lastnik v tem »konzorciju« je – upravljavec državnih naložb mesta Šenžen. Država, torej. In vendar je Honor takoj po prodaji dobil dovoljenje za uporabo Googlovih storitev, vgrajevati pa sme celo ameriške procesorje Qualcomm. Je ameriški cilj v resnici le pokazati, da zmorejo uničiti Huawei, z ostalim pa se jim ne da ukvarjati?

Glede na to, da drugi »veliki Kitajci« nekako ne padejo v polje, ki ga pregleduje ameriški radar, bi to lahko držalo. Kitajsko podjetje BKK, denimo, podjetje, ki trži telefonske blagovne znamke Oppo, Vivo in Oneplus, je v tržni ofenzivi. Podjetje, ki v naših krajih skrbi za OnePlus, nam je na test dostavilo telefona OnePlus 9 in 9 Pro, ki sta bila zapakirana v tako dovršeni embalaži, da bi se je celo Apple ne sramoval. S ciljem predstaviti se kot vrhunska blagovna znamka, saj bi rada zasedla prazen prostor, ki je ostal za Huaweijem (besede odgovornega, ki je prinesel paket!). Enako velja za kitajski Xiaomi, ki je trenutno na tretjem mestu po prodaji telefonov in je dejansko izrinil Huawei. V Sloveniji je podjetje sicer organizirano kaotično (oz. bolj ali manj sploh ni), vendar je v svetu izredno uspešno. Vzdržuje izredno razmerje cena/kakovost in ima svoje (finančne) prste v mnogo različnih podjetjih. Kupili so, denimo, ameriški legendarni Segway, so tudi solastniki izredno uspešnega proizvajalca robotskih sesalnikov Roborock, če se omejim na dve najbolj znani.

Toda ne pozabimo, telefoni kljub zanimanju, ki zanje velja med običajnimi uporabniki, niso kritična infrastruktura. Ne, to so omrežja 5G in tam je tudi tisti Huawei, ki ga je bilo treba (po ameriškem mnenju) prizemljiti. Kaže, da jim to uspeva. Če ne drugače, s tem, da so podjetju odvzeli tehnološki zalet, ga upočasnili in dali čas nordijski konkurenci, da ga dohiti. Tako, da so jim imidž tehnološko neustavljivega velikana, in predvsem tako, da so jim odvzeli možnost izdelave in uporabe najmodernejših integriranih vezij. To, da njihovi telefoni ne smejo imeti Googlovih storitev, sodi pod prvo, to, da njihove bazne postaje ostajajo brez hitrih procesorjev, pa pod drugo …