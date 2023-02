Konvergenca poslovnih računalniških oblakov

Sodobne poslovne telekomunikacije so telekomunikacije po meri. Podjetja najrazličnejše komunikacijske kanale, kot so internet, fiksna in mobilna telefonija, družabna omrežja, video ter sodelovalne rešitve, zelo različno integrirajo v svoje poslovanje. A eno je jasno, prihodnost pripada poenotenim komunikacijam – tudi v obliki storitev.

Kaj sploh so poenotene komunikacije? V praksi jih pogosto zastopa »enotna« komunikacijska platforma, torej nekakšen centraliziran portal za glasovne klice, video sestanke, sporočila vseh vrst in oblik, izmenjavo datotek in druge načine komunikacije. Nanje že prisegajo podjetja, ki so sprejela kulturo hibridnega dela, ki je zdaj že močno razširjena po svetu. Ker ti sistemi vključujejo (vedno) več kanalov ter funkcij in so uporabnikom dostopni od praktično koderkoli, lahko zaposleni učinkovito delajo ne glede na to, kje se nahajajo.

