Končno prava Samsungova preklopnika

Zložljivi telefoni so se v nekaj letih iz eksotične posebnosti preoblikovali v resno kategorijo naprav. Sedma generacija Samsungovih modelov Fold in Flip prinaša kombinacijo izkušenj iz prejšnjih modelov in nekaj premišljenih izboljšav. Predvsem pa sta telefona končno izredno tanka, na kar so nas kitajski konkurenti navadili že pred letom ali dvema.

Samsungovi preklopni sedmici sta končno taki, kot bi si ju uporabniki želeli že od prvega primerka naprej – tanki in nadvse uporabni tudi v zaprti obliki, ko sta enakovredni običajnim telefonom.

Iz telefona v tablico

Samsung Galaxy Fold 7 je v zaprti obliki končno videti kot popolnoma običajen pametni telefon. Dve zelo tanki polovici se namreč zložita v napravo, ki je enako debela (oz. tanka) kot najmočnejši Samsungov »navadni« telefon, Galaxy S25. V žepu torej ni več videti kot manjša opeka, ampak kot … telefon. Ker je tudi zaslon na sprednji strani enako velik in sega od roba do roba, je uporaba v zaprti obliki temu primerno uporabna in običajna.

Hkrati pa naprava ob odprtju postane izredno tanek, lahkoten in prijeten tablični računalnik, ki ga do neke mere kazi le še manjša »guba« na sredini zaslona, tam, kjer se ta prepogne. Vendar je očitno, da se tudi ta z leti zmanjšuje in postaja vedno manj opazna. Odpiranje/razpiranje telefona pa vendar zahteva nekaj spretnosti – uporabnikom z daljšimi nohti bo to zagotovo lažje.

Oba zaslona sta tipa AMOLED in ponujata 120-herčno osveževanje ter kakovost/svetlost/kontrastnost, ki je na ravni najboljših zaslonov na trgu.

V notranjosti telefona najdemo zadnji procesor Qualcomm Snapdragon Elite, ki je zaradi tanjšega ohišja (in zaradi tega težjega hlajenja) nekoliko omejen. Rezultati sintetičnih hitrostnih meritev so namreč nekoliko slabši kot pri običajnih modelih serije S25, vendar med vsakdanjo rabo to ni opazno – telefon je v vseh scenarijih uporabe hiter in odziven. Izjema so le zahtevne igre 3D, kjer telefon po nekaj minutah dela zaradi pregrevanja procesor upočasni, in to kar za okoli 60 odstotkov.

Baterija zmogljivosti 4.400 mAh omogoča uporabo skozi ves dan, tudi ob zahtevnejšem delu, čeprav je treba omeniti, da imajo nekateri konkurenti vgrajene tudi zmogljivejše baterije, ki jih zmorejo tudi hitreje polniti.

Novost v primerjavi z lanskim modelom je tudi trikratni optični zum, ki ga zmore glavna kamera. Ta je zato tudi precej izbočena, in ker na telefonu ni nameščena na sredini, se ta zaradi nje na mizi zvrača. Toda tega smo tako in tako že vajeni povsod, rešitev pa je, kot vedno, uporaba ustreznega »izravnalnega« ovitka. Glavni tipalo ima ločljivost 200 milijonov pik, selfi kamere pa so zdaj v obliki klasičnih luknjic v zaslonu – Samsung je opustil prejšnje poskuse s skrito kamero pod zaslonom. Foldovi fotografski izdelki so izredno dobri, tudi v mraku, v primerjavi z najmočnejšim Samsungom (S25) je manjši le zum (ta ima petkratnega).

Vseeno pa bi si morda kdo želel tudi telefon, ki ima fotoaparat z manjšim zumom (ali pa ga sploh nima) in je zato še tanjši in »seksi«. Fold 7 Lite, morda, za naslednje leto, Samsung?

Programska oprema

Funkcionalnost velikega zaslona je podkrepljena z možnostmi večopravilnosti. Poleg klasičnega deljenja zaslona na dve aplikaciji in plavajočih oken je zdaj mogoče hkrati prikazati tri aplikacije. Zaslon se lahko deli navpično in vodoravno, nastavitve pa je mogoče shraniti in hitro priklicati.

Fold7 se izkaže kot odličen hibrid med telefonom in tablico. Zaprt je dovolj priročen za vsakodnevna opravila, odprt pa ponuja udobje večjega zaslona, ki je primeren za branje in večopravilno delo. Zaradi tanjše zasnove je telefon lažji, kar se pozna pri daljši uporabi, denimo pri udobnem večernem branju.

Med slabostmi omenimo ogrevanje pri zahtevnejših opravilih (beri igrah 3D), vidna guba na zaslonu in ne najhitrejše polnjenje.

In seveda – cena! Ta bo za večino uporabnikov pač previsoka.

Iz majhnega telefona v večjega

Če Fold 7 predstavlja hibrid med telefonom in tablico, je Galaxy Flip 7 namenjen tistim, ki želijo kompaktnost, ne da bi se morali odpovedati uporabnosti. Ena ključnih letošnjih novosti je, da ima telefon končno zaslon normalne širine – ko ga odpremo, se ne zdi več kot ozka »škatlica«, temveč povsem običajen pametni telefon. To je pomembna razlika, saj je ravno nenavadno ozek zaslon pri prejšnjih generacijah odvračal marsikaterega uporabnika. Ironično je, da je Huawei s svojim modelom P50 Pocket to rešil že pred tremi leti.

Ko je Flip 7 zaprt, pokaže svojo drugo veliko prednost: zunanji zaslon, ki zdaj v celoti pokriva sprednjo stran. Starejši modeli so ponujali le majhna pravokotna ali kvadratna »okna«, ki so bila uporabna le za hiter pogled na uro in obvestila. Novi zunanji zaslon pa omogoča uporabo skoraj vseh aplikacij, od pisanja sporočil in predvajanja glasbe do navigacije. Ter seveda fotografiranja. Telefon je zato v praksi mogoče uporabljati tudi v zaprti obliki.

Oba zaslona (zunanji in notranji) sta tipa OLED in ponujata izvrstno svetilnost, kontrast in gladko osveževanje s 120 Hz. Vseeno omenimo, da na pregibu ostaja opazna guba, ki je res manj izrazita kot pri prvih modelih, vendar jo oko še vedno opazi, prst pa ob drsenju po zaslonu začuti. Toda konkurenca tu ni prav nič boljša.

Vendarle – pozor!

Prepogljivi zasloni AMOLED, ki jih izdeluje Samsung, so nedvomno čudež tehnologije – tanka plastična folija, ki vsebuje milijone svetlečih se barvnih pik! Varuje ga dodatna plastična folija, ki pa se po naših izkušnjah kdaj pa kdaj tudi odlepi. Sledi menjava na uradnem servisu, kar je prvič brezplačno, druga pa nas bo stala okoli 40 evrov. Če zaščitne folije ne želimo menjati, se lahko okvari spodaj ležeči zaslon, kar nas bo stalo še veliko več.

Fotografski del pri Flipu 7 ni doživel tako ambiciozne nadgradnje kot pri foldu. Kamera omogoča optični zum le do 2x, kar je povsem dovolj za vsakodnevno rabo, a nekoliko manj impresivno v primerjavi s trojnim zumom pri Foldu 7 ali celo petkratnim pri seriji S25. Po drugi strani pa je zaradi tega fotografski modul tanjši in estetsko prijaznejši – zadnja stran razprtega telefona nima velike izbokline. Samsung je torej tu zavestno izbral kompromis: nekoliko skromnejši fotografski razpon v zameno za elegantnejši videz.

Baterija je nekoliko večja kot pri lanskem modelu, kar pomeni, da telefon brez težav zdrži ves dan povprečne uporabe. Seveda pa bo po intenzivnem fotografiranju, igranju iger ali stalni uporabi zunanjega zaslona potrebno polnjenje že proti večeru. To ostaja počasno – 25 W je danes pri vrhunskih telefonih res malo, kitajski tekmeci že nekaj let ponujajo polnjenje s 65 W, z 80 W ali celo več kot 100 W, kar omogoči, da je baterija v celoti napolnjena v dvajsetih minutah. Samsung je tukaj še vedno konservativen.

V praksi je Flip 7 telefon, ki bo pritegnil uporabnike, za katere sta najpomembnejši prenosljivost in eleganca. Zaprt je tako majhen, da se zlahka pospravi v vsak žep, odprt pa ponuja popolnoma enakovredno izkušnjo uporabe kot »navadni« pametni telefoni. Skupaj z večjim zunanjim zaslonom, izboljšano baterijo in dovolj zmogljivim naborom kamer predstavlja najbolj dodelano različico Samsungovega preklopnika do zdaj. Slabosti – guba na zaslonu, omejen zum in počasno polnjenje – ostajajo, a očitno gre za kompromise, ki so jih pri Samsungu pripravljeni sprejeti, da ohranijo ravnotežje med tankostjo, praktičnostjo in življenjsko dobo naprave.

Programska oprema, pri obeh

Programska oprema vključuje tudi kar nekaj zmogljivosti, ki temeljijo na umetni inteligenci, in te večinoma izvirajo iz Googlovih rešitev. Odlično deluje naknadno brisanje elementov (in oseb) s fotografij, delo s tem modulom je v užitek. Izjema je, kot kaže, Tolmač (prevajalnik), ki slovenščine še vedno ne podpira, medtem ko prevajalnik Google Translate s tem seveda nima brez težav. Tudi samodejno prevajanje telefonskih klicev še vedno deluje z zamikom in seveda ne podpira slovenščine.

Pohvalimo lahko, da je Samsung tipko, ki je bila prej namenjena njihovemu pomočniku Bixby (ki ga vsaj pri nas prav zagotovo ni uporabljal nihče), nadomestil z Googlovim pomočnikom Gemini. Ta, žal, tudi ne podpira govorjene slovenske besede, ob tipkanju pa z njo nima težav.

Ostajajo tudi nepotrebne podvojene Samsungove aplikacije (e-mail, galerija, spletni brskalnik, celo trgovina z aplikacijami …), ki jih na telefon tako in tako prilaga že Google. Da ne govorimo o nameščeni vremenski aplikaciji, ki nas je na lep sončni poletni dan v Ljubljani prestrašila z obvestilom »Zmerno opozorilo za gozdni požar« in s priporočilom »Pojdite v zavetje na licu mesta ali v skladu z navodili«. Nismo je ubogali.

Samsung Galaxy Fold 7

preklopni telefon

Kdo: samsung.com

Cena: 2.200 EUR

Za: V razprti obliki res simpatična, lahka in tanka tablica, v zaprti pa odličen telefon, ki se skorajda približa najzmogljivejšim nepreklopnim telefonom na tržišču.

Proti: Cena in še enkrat cena!

Samsung Galaxy Flip 7

preklopni telefon

Kdo: samsung.com

Cena: 1.200 EUR

Za: V razprti obliki res dober telefon srednjega razreda, v zaprti pa priročna škatlica, ki gre v vsak žep. Ali torbico.

Proti: Cena nikakor ni primerljiva s telefoni srednjega razreda.

Zahvaljujemo se podjetju Telekom Slovenije, ki je telefona posodilo za preizkus.