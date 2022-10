Koncentrirana skrb za varnost

Ne glede na to, ali podjetje premore lastnega skrbnika omrežja, varnostnooperativni center ali pa se za (delno) zagotavljanje teh storitev zanaša na ponudnika upravljanih varnostnih storitev, je jasno: spremljanje kondicije in varnosti omrežja podjetja postaja vse bolj ključno za njegovo poslovanje.

Omrežne in varnostne tehnologije se nenehno razvijajo, zato morajo tako informatiki kot skrbniki omrežij in varnostni strokovnjaki stalno napredovati. V času nenehnih sprememb se je pomenljivo spremenila tudi vloga operaterjev v nadzornih sobah in zaposlenih v varnostnooperativnih centrih (VOC). Danes imajo omrežni in varnostni analitiki vse bolj strateško in poslovno kritično vlogo. Povpraševanje po teh kadrih oziroma ustreznih znanjih pa je večje kot kadarkoli.

