Komentar: Velike besede za majhne spremembe

Vsak izdelek je mogoče izboljšati. To seveda velja za vse vrste izdelkov, a je še posebej značilno za računalniško industrijo. Težko najdemo drugo področje, kjer se spremembe in izboljšave dogajajo tako pogosto kot v računalništvu.

To samo po sebi ni nič novega, hitre spremembe so tu značilne že od samih začetkov osebnega računalništva. Še več, običajno se to redno dogaja vselej, ko je neka skupina izdelkov še razmeroma mlada. Za primer lahko omenimo drone, ki so se v zgolj nekaj letih in s hitrimi koraki spremenili iz simpatičnih igrač v resne profesionalne izdelke, ki vsebujejo visoke tehnologije, na primer umetno inteligenco. Še pred časom smo nekaj podobnega trdili o 3D-tiskalnikih, ki so se v določenem obdobju razvijali izredno hitro.

Zakup člankov