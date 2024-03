Kolesje digitalne preobrazbe melje naprej

Zdaj že mora biti jasno: digitalna preobrazba ni zgolj tehnološka, nasprotno, je bolj kulturna sprememba poslovanja podjetij. In kot taka zahteva pravo kombinacijo ljudi, procesov in tehnologije.

Digitalna preobrazba je v dobrem desetletju temeljito spremenila podobo vseh panog. Podjetja si v okviru nje prizadevajo za popolno digitalno izkušnjo, s katero odgovarjajo na nenehno spreminjajoče se zahteve kupcev. Nekaterim to uspeva bolje kot drugim, očitno pa je, da podjetja (ne glede na velikost) med preobrazbo doživljajo strateške premike. Poslovati drugače je velik zalogaj. Nekaterim odlično uspeva in blestijo, spet druga so se znašla v težavah. Tista, ki niso propadla, so oslabljena postala tarče združitev in prevzemov. Že večkrat sem zapisal, pa bom še enkrat: digitalni darvinizem je bistveno močnejši od analognega.

