Kolesarski računalniki

Kolesarski števci in računalniki omogočajo številne funkcije, odvisne od izbire posameznika, kaj želi spremljati med vožnjo na kolesu. Ponujajo primerjanje rezultatov in tekmovanje, poleg tega pa tudi navigacijo po cestah in zunaj njih. Omogočajo naprednejšo vadbo na kolesu, merjenje srčnega utripa, izračun porabljenih kalorij in še veliko več. Njihovo vlogo z naslednjimi aplikacijami učinkovito prevzamejo telefoni iPhone.

Preden sploh začnemo, se moramo lotiti najbolj priljubljene športne aplikacije na svetu. Strava je športni Facebook, ki združuje tako rekreativce kot profesionalce in deluje s številnimi športnimi pripomočki na trgu. S poglobljeno analizo in z bogato statistiko uporabnike sili k udejstvovanju in izboljšanju rezultatov. Priljubljenost programa v Sloveniji zagotavlja, da v neposredni bližini nikoli ne zmanjka prog in drugih tekačev, s katerimi se lahko v vsakem trenutku (znova) pomerimo. Čeprav Stravo večina kolesarjev uporablja kot dodatek h kolesarskemu računalniku, lahko aplikacija deluje tudi brez njega.

