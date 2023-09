Kodakova IT-lekcija v industriji

Informacijske tehnologije v industriji so v očeh laikov povezane z uporabo računalnikov za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje. A so bistveno več kot to. Senzorji in strežniki so le del enačbe, ki skrbi, da se dogajanje v proizvodnji praktično ne ustavi. Ključna razlika, tako kot praktično povsod drugje, se danes dogaja v svetu programske opreme. Tu pa proizvodni IT pogosto zadene ob čeri, saj je v proizvodnji tempo programskih inovacij navadno bistveno počasnejši. Stari sistemi SCADA, Windows 95 in podobne tehnologije so v proizvodnji še kar v rabi – pač skladno s pristopom »kar deluje, ne menjaj«. In čeprav opravljajo za današnje razmere preprosta opravila, bi jih vendarle veljalo nadgraditi oziroma kar zamenjati. Če ne drugega zaradi varnosti, saj ne le da nimajo vgrajenih skoraj nič varnostnih mehanizmov, tudi preostala programska zaščita je tako »piškava«, da jo sodobne škodljive kode mimogrede zaobidejo ali »zlomijo«.

A namen tokratnega uvodnika ni ozaveščanje o kibernetski varnosti, temveč predstavitev dimenzije programske opreme v proizvodnji. Večkrat sem že omenil analogijo, da stara sidra močno držijo. A z vidika razvoja in prihodnosti IT v industriji je zelo pomembno, da podjetja opustijo starejšo programsko opremo. Sicer ne tvegajo le vdorov in kraj podatkov, temveč tudi izgubo konkurenčne prednosti in zaostanek za konkurenti.

