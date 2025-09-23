Ko ure ni treba polniti vsak dan

Medtem ko je v obtoku več telefonov kot prebivalcev sveta, pametne ure in zapestnice nosi le okoli desetina ljudi. Kljub temu trg vztrajno raste, predvsem zaradi športnih funkcij in spremljanja zdravja, zato ne čudi, da proizvajalci redno predstavljajo nove modele. Preizkusili smo Huawei Watch GT6 Pro.

Oblikovno ura ne prinaša revolucije, a jo je mogoče hitro prepoznati kot del družine GT. Kovinski okvir daje robusten vtis, zaslon AMOLED s premerom 46 mm pa je med najbolj svetlimi, kar smo jih kdaj imeli priložnost preizkusiti. Vidljivost na soncu je zelo dobra, kar je za športne uporabnike vsekakor pomembno. Na voljo je seveda tudi bogata paleta digitalnih številčnic; med njimi izstopa nova, posebej zasnovana za leto 2025, ki združuje preglednost z nekoliko futurističnim videzom.

Baterija in avtonomija

Najočitnejši korak naprej je pri bateriji. Huawei je tokrat uporabil nekoliko nenavadno oblikovano celico, ki se prilega ohišju ure in že zato omogoča večjo zmogljivost, hkrati pa premore novo tehnologijo silicijeve anode. V praksi smo ugotovili, da ura pri stalno vključenem zaslonu (funkcija Always On Display) in vklopljenem stalnem merjenju vseh zdravstvenih podatkov (srčni utrip, kakovost spanja, pravilnost dihanja med spanjem, beleženje stresa, nasičenost krvi s kisikom, merjenje temperature kože) porabi približno deset odstotkov baterije na dan. To zadostuje za približno desetdnevno avtonomijo, kar je občutno več kot pri predhodniku GT5 Pro, ki je na našem preizkusu zdržal šest dni. Če posežemo po varčnem načinu, kjer so tipala in funkcije omejeni (in zaslon ugasnjen), se čas uporabe seveda še drastično podaljša. Beleženje vadbe je ravno tako zelo varčno – ura in pol kolesarjenja je baterijo olajšalo le za bore štiri odstotke, kar pomeni, da bi lahko do prazne baterije kolesarili kar 37 ur.

Spremljanje telesnih funkcij

Med novostmi je zanesljivo delujoče merjenje variabilnosti srčnega utripa (HRV), ki ga je sicer obljubljal že prejšnji model, a ga uporabniki niso dočakali. Na osnovi tega podatka ura ocenjuje utrujenost in obremenjenost telesa, kar je koristno pri načrtovanju treningov ali preprosto za boljši vpogled v počutje. Dodana so tudi opozorila na preveliko višinsko obremenitev, spremljanje nasičenosti krvi s kisikom in klic v sili v primeru morebitnega padca. Nam se je dogajalo, da je ura hotela klicati na pomoč tudi ob nedolžnem odpiranju hladilnika, zato smo to možnost – izklopili.

Sliši se uporabno – če pademo, ura samodejno pokliče na pomoč. Če se pri oceni padca prevečkrat zmoti, pa v resnici ni.

Šport

Športne funkcije so tisto, s čimer Huawei najočitneje nagovarja ciljno skupino. Ura samodejno prepozna začetek kolesarjenja, čeprav šele po približno enem kilometru vožnje (pri električnih kolesih to žal ne deluje).

Novost je možnost priklopa zunanjih tipal, kot je merilnik moči ali kadence, kar so doslej omogočali Garminovi modeli, Huawei pa ne. GT6 Pro ponuja tudi tako imenovani virtualni merilnik moči, ki na podlagi drugih podatkov oceni, s kolikšno močjo poganjamo pedale.

Jeseni bo ura prejela tudi posodobitev z dodatnimi funkcijami za skupinske vožnje in smučanje, kjer bo med drugim na voljo prepoznavanje vožnje na vlečnici oziroma sedežnici.

Brezstična plačila

Huawei je v Evropi deležen očitkov, da njegove ure v resnici ne podpirajo brezstičnih plačil, saj naš bančni sektor kitajskega proizvajalca ne mara preveč. GT6 Pro sicer še vedno nima uradnih evropskih partnerstev, a plačevanje je vendarle mogoče – z vmesno rešitvijo, imenovano Quicko Wallet, ki deluje prek poljskih finančnih storitev. Gre za nekoliko obvozno rešitev, ki pa smo jo v praksi delno uspešno preizkusili. Kar nekajkrat je plačilo šlo skozi, nekajkrat pa tudi ne - ura je trdila, da je vse OK, terminal POS pa se s tem ni strinjal.

Klasika

Celotna uporabniška izkušnja je sicer taka, kot smo je pri urah Huawei že vajeni – vmesnik je gladek, meniji logično organizirani, sinhronizacija s telefonom zanesljiva (čeprav jo je v začetku težje vzpostaviti, ker Google in Apple Huaweia ne marata preveč). Vsebuje več kot sto športnih profilov, od hoje, teka in kolesarjenja do bolj specifičnih disciplin. Na voljo je tudi spremljanje spanja, telesne temperature in EKG, a te meritve je treba jemati z rezervo, ne kot medicinska dejstva. Ura seveda podpira tudi klice prek vgrajenega zvočnika in mikrofona ter spremljanje in odgovarjanje na telefonska sporočila.

Konkurenčne ure – od Garminovih športno usmerjenih modelov do Applovih in Samsungovih naprav – ponujajo podobne sklope funkcij, Huawei drastično izstopa z zmogljivostjo baterije in dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Zaostaja pa pri povezovanju z zahodnimi plačilnimi storitvami in odprtosti do aplikacij tretjih razvijalcev.

Huawei Watch GT6 Pro

pametna ura

Kdo: huawei.com

Cena: 379 EUR. S paščkom iz titana 499 EUR. Modeli »ne PRO« od 259 EUR naprej.

Za: Izredna dolgoživost baterije, odličen zaslon in uporabniški vmesnik, množica zdravstvenih tipal, dobro beleženje bolj priljubljenih športov. Deluje s telefoni Android in iPhone.

Proti: Množica športov je podprta le površinsko, z osnovnimi meritvami, kot sta srčni utrip in GPS.