Ko se mižanje ne izplača

Prav vsako delovno mesto ima šibke točke, ki jih lahko spletni napadalci izkoristijo. Znanje (zaposlenih) pa je najboljša kibernetska obramba.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost (SI-CERT) v luči naraščanja števila varnostnih incidentov že dlje časa poziva podjetja in organizacije, naj poskrbijo za izobraževanje zaposlenih o informacijski in kibernetski varnosti. Spletne prevare, izsiljevalski virusi, vdori v sisteme in omrežja so namreč »na dnevnem redu«.

