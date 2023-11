Ko računalniki spregovorijo

Zgodovina računalništva nas uči, da se najbolj prelomne spremembe rodijo iz tekem za prevlado na trgu. Da je zdrava konkurenca gonilo razvoja, dokazuje tudi revolucionarna tekma, ki se je odvijala v zgodnjih letih računalništva, ko so se podjetja borila za prevzem standarda za omrežno povezavo, danes znano kot ethernet.

Zgodba o računalniškem omrežju, kot ga poznamo danes, se je začela v New Yorku leta 1946, ko se je v Brooklynu rodil Robert Metcalfe. Že kot mlad fant je kazal izjemno radovednost in strast do tehnološkega raziskovanja. Študiral je elektro inženiring na prestižni Univerzi MIT, kjer je pridobil osnovno znanje, ki ga je kasneje uporabil pri svojih inovacijah. Zaposlil se je v raziskovalnem oddelku podjetja Xerox v njihovem centru Palo Alto Ranch, kjer so razvijali nekatere od prvih osebnih računalnikov. Xerox ga je prosil, da razvije omrežni sistem za računalnike v centru PARC, saj so imeli v lasti tudi prvi laserski tiskalnik na svetu in so želeli, da bi vsi tamkajšnji računalniki lahko uporabljali ta tiskalnik.

