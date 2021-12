Ko računalnik ne zmore Windows 11

Videz je pomemben, so spoznali tudi pri Microsoftu in nadgradnjo Windows 10 pospremili z novim imenom – Windows 11. No, ne povsem, saj nova različica zahteva izbrano strojno opremo, med katero je tudi čip TPM. Kaj, če ga računalnik nima?

Povprečen uporabnik, ki je svoj PC z Windows 10 nadgradil na Windows 11 bo (bolj ali manj zadovoljno), ugotovil, da ima po novem lepo zaobljena okna, da je opravilna vrstica zelo podobna tisti v Mac OSX in da počasi odmira znani Control Panel, nadomešča pa ga množica lepo oblikovanih nastavitev v sistemu Settings. Šminka, torej. Ni, da bi se je branili, pa vendar, kje je vsebina?

Zakup člankov