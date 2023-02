Ko prevajalcev več ne bo

Spet je minilo nekaj let, odkar smo nazadnje preverjali spletne prevajalnike. Čeprav so na prvi pogled ostali enaki, je pod pokrovom očitno veliko novega. Ko smo se pred sedmimi leti čudili napredku preteklega desetletja, smo si težko predstavljali, da bo ta ostal silovit. Strahovi so bili neutemeljeni, saj so današnja orodja še bistveno boljša. Babilonski stolp je končan.

Pri svojem delu se zaradi specifičnih predpisov redno srečujem s sizifovo nalogo prevajanja gore besedila iz angleščine v slovenščino, za katero je vsem vpletenim jasno, da ga ne bo bral nihče. To je naloga, ko kar kliče po strojnih prevajalnikih, četudi se s tem povsem izmaliči namen predpisov za obvezno slovensko različico. Pred desetimi leti je bila to še znatna potrata časa. Strojni prevajalniki so bile sicer pogojno uporabni, a je končni izdelek potreboval še precej popravljanja. Zmazki, četudi jih ne bo bral nihče, se pač ne oddajajo. Dandanes pa so strojni prevajalniki že dovolj dobri, da potrebujejo njihovi izdelki le minimalne popravke.

