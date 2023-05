Ko ostareli mac postane novorojeni strežnik Plex

Računalniki Mac z Applovimi procesorji so hitrejši in zmogljivejši od Intelovih modelov, ki so jih v Cupertinu tako in tako nehali izdelovati. Zapriseženemu ljubitelju naprav z logotipom ugriznjenega jabolka ne preostane drugega, kot da se odloči za menjavo. Da ostarelemu macu z Intelom ne bi bilo treba iskati novega doma, ga spremenimo v domači Netflix.

Macbook Pro je odličen in sposoben prenosnik. Četudi je oddelal svoje, ni treba, da v pokoju stagnira. Kot v primeru drugih računalnikov Mac zlahka opravlja vrsto dejavnosti. Mi smo se odločili, da bo postal strežnik, ki bo napravam v domu in zunaj njega zagotavljal dostop do hišne večpredstavnostne zbirke datotek, glasbe, filmov in seveda televizijskih serij.

