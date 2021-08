Ko majhno postane veliko

Elektrifikacija vozil počasi pridobiva hitrost in vozniki končno dobivamo raznolikost, ki smo jo pri prvih poskusih pogrešali.

Pri Peugeotu so se odločili da bo njihov naslednji električni avto že znan model, 2008. Zamenjali so pogonski sklop, v podvozje in del prtljažnika skrili baterijo ter dodali črko e pred številke. Glede na to, da se je pri e208 podoben korak obnesel, zakaj se ne bi še tu?

Dodatna ničla v imenu pravzaprav pomeni drug avto. Daljši, višji, prostornejši, skratka SUV. Nekateri bodo to prevajali kot mestni športni terenec, drugi kot Selfish Useless Vehicle oziroma sebično neuporabno vozilo, kakorkoli obračamo, je e2008 med manjšimi in celo uporabnimi. Z dolžino 4,3 metra res ni več mestni malček, a daleč od orjakov, ki brez težav zasedajo dve parkirni mesti. Sicer je tudi višji, a zaradi baterij, ki se skrivajo v dnu avta, je sedenje vseeno dokaj nizko. To ne pomeni, da je potniški prostor utesnjen, prav nasprotno, tudi na zadnjih sedežih je dovolj prostora za tri odrasle osebe, vključno z njihovimi nogami. Baterije so malce »pojedle« del prtljažnega prostora, a ga je še vedno na voljo spodobnih 434 litrov. Če podremo zadnje sedeže, pa se poveča na 1.467 litrov. Tudi zunanjost ni kaj prida podobna avtu, iz katerega naj bi izhajal. Oblika je tako klasična za vozila SUV, pravzaprav izstopa le prednji del, ki je značilen za Peugeotove zadnje izdelke. Luči so visoko postavljene, dnevne luči pa skoraj pokončno. Maska je še vedno velika, a manjša, malo manj vpadljiva. Notranjost je narejena kakovostno. V preizkusnem modelu je kraljevalo usnje v navezi z mehko in s trdo plastiko v imitaciji karbonskih vlaken. Sedeži so udobni, prednja dva imata možnost gretja, kar zna pozimi priti zelo prav. Sicer sta ročno nastavljiva, tako da lahko pozabite na shranjevanje različnih nastavitev za moža/ženo/mladino, a se zato da nastavljati volan po višini in globini. Ta je med manjšimi, a vtis pri vožnji je dober in vozniku daje ustrezne občutke.

Informacije o hitrosti, porabi in moči so predstavljene v načinu 3D, če temu tako rečemo, grafika je odlično narejena in ustreza moderni dobi. Malce posebna je le sama oblika armaturne plošče z vsemi luknjami in senčniki. Navaditi se je treba tudi na to, da je prikaz smernikov zunaj zaslona LCD, prav tako so tam tudi druge opozorilne lučke. Zakaj, lahko le ugibamo, a recimo, da so se želeli izogniti težavam z zaslonom. Osrednji zaslon ima filmsko razmerje in na njem so prikazane vse pomembne informacije, od stanja baterije do navigacije z vmesnim skokom na multimedijske vsebine. Apple Carplay in Android Auto sta standard, vendar le prek žične povezave. Pod zaslonom je Peugeot pametno ohranil še nekaj klasičnih gumbov za nastavitev klimatske naprave in glasnosti ter ogrevanje stekel. Pod njimi je poseben predal, namenjen mobilnemu telefonu, ki omogoča brezžično polnjenje. Priključkov USB je kar nekaj, dva spredaj, od tega en USB-C in dva, ki sta dosegljiva potnikom na zadnjih sedežih.

Pogonski in baterijski del sta že stara znanca in ju boste srečali še pri Oplovih in Citroenovih vozilih. V praksi to pomeni motor 100 kW in baterijo z bruto zmogljivostjo 50 kWh, od tega je na voljo 45 kWh. Počasno polnjenje je trifazno do 11 kW, hitro do 100 kW. V praksi to pomeni, da se čisto prazna baterija napolni v petih urah na počasni polnilnici oziroma do 80 odstotkov v dobre pol ure na hitri. Hitrost polnjenja na zadnjih je v veliki meri odvisna tudi od zunanje temperature in temperature baterije, a to zahteva že skoraj svoj članek.

Motor premore 260 Nm navora, ki je seveda na voljo takoj, in avto pospeši do 100 km v 8,4 s. Malce slabše kot e208, a pričakovano, avto je večji in rahlo težji. V primerjavi z omenjenim malčkom so tu dali mehkejše podvozje, kar se pozna pri vožnji skozi ovinke, a je na račun težke baterije v dnu avta lega vseeno dokaj nevtralna. Na našem preizkusnem krogu je bila povprečna poraba okoli 17 kwh na 100 kilometrov na navadnih cestah, medtem ko se na avtocesti ta hitro dvigne krepko nad 22 kWh, če vozimo okoli 130 km/h. Ker smo preizkušali v razmeroma hladnem vremenu, bo poleti ta rezultat še malo boljši in poraba manjša, predvsem bo odvisna od uporabe klimatske naprave. Ob teh relativno nizkih številkah porabe moramo omeniti, da smo avto vozili z relativno lahko nogo. Pri hitrosti 130 km/h ali več in z vklopljeno klimatsko napravo boste lahko srečni, če boste prevozili kaj več kot 170 kilometrov, preden bo števec porabe pokazal ničlo. Tudi po tem boste lahko še peljali nekaj kilometrov, a z znatno omejitvijo hitrosti in priznamo, tega preizkusa se še nismo odločili/upali narediti.

Preizkusni avto je imel vgrajeno še navigacijo ter radarski tempomat. Prve v dobi pametnih mobilnikov pravzaprav niti ne potrebujemo, čeprav nas opozarja na omejitve, drugi je mnogo uporabnejši. Med vožnjo drži zadostno varnostno razdaljo, v ovinkih, če izgubi vozilo pred seboj, ne pospešuje, prav tako se dobro obnese na avtocesti, ne le med vožnjo na voznem pasu, ampak tudi med prehitevanjem.

Čeprav nad mestnimi športnimi terenci nismo ravno navdušeni, je Peugeot preizkus spodobno opravil. Večjih težav pravzaprav ni, razen da se zna marsikdo zmrdovati nad dosegom. Tu bi večja baterija vsekakor prišla prav in morda jo dočakamo v kateri od naslednjih inkarnacij. Peugeot sicer na tem področju resne konkurence pravzaprav nima, cenovno najbliže je MG ZS EV, a ima zadnji manjšo baterijo in počasnejše navadno polnjenje. Za vsa ostala podobna vozila, denimo VW ID.4 ali Škoda Enyaq, boste odšteli krepko več. Kia eNiro je še blizu, medtem ko ima Hyundai Kona bistveno manjši prtljažni prostor. Dodajte še strešne nosilce in avto postane še kanček bolj konkurenčen. Le še želja po daljšem dometu ostane.

Peugeot e2008

Posodil: Avtotehna Vis

Cena preizkusnega modela: 34.390 EUR s financiranjem Peugeot.

Za: Udobje, prostornost.

Proti: Domet bi lahko bil večji.