Ko jim ne dovolimo vsega

Možnost starševskega nadzora danes najdemo v vseh vrstah tehnoloških naprav, kot so računalniki, igralne konzole, televizorji, seveda pa tudi v tistih, ki porajajo največ dilem, ko gre za vprašanje rabe med mladimi – telefonih in tablicah. Tudi − ali celo predvsem − v Applovih.

Mobilne naprave v svoji informacijski vsepovezanosti niso nedolžne, saj je mladim (pa ne zgolj njim) pogosto izrazito težko nadzorovati čas in način njihove rabe, kar lahko ima neželene posledice v razvoju, socializaciji in vedenju. Nenazadnje je človekov ustroj takšen, da je prav vsak uporabnik barvitih zaslonov izpostavljen majhnim dopaminskim užitkom, ki jih tovrstne naprave pri človeku vzbujajo. Dolgoročno pa lahko imajo kup neželenih učinkov, kot so napetost, nespečnost in tudi odvisnost. Ker pa se zdi, da brez modernih naprav vseeno ne gre, saj bi se sicer morali odpovedati precej pomembnemu dejavniku vsakdanje komunikacije, je naloga skrbnikov otrok, da vsaj delno nadzorujejo in omejijo dostopnost ter rabo naprav in vsebin, ki so jim na voljo. Temu je namenjena storitev starševskega nadzora, ki v zadnjih letih vse bolj pridobiva veljavo in pomen. Omogoča namreč, da starši in otroci najdejo kompromis, ki omogoča rabo, ne pa tudi zlorabe naprav, ki so danes tako rekoč sestavni del naših življenj.

