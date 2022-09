Ko industrija 5.0 postane kreativna

Evolucija, poimenovana industrija 5.0, narekuje sodelovanje ljudi in strojev z namenom večanja učinkovitosti industrijske proizvodnje. Kaj pa, če ta pristop skoči iz okvirov strogih proizvodnih linij?

Pogosto preberemo, da koncept, poimenovan industrija 5.0, prevzema vse pretekle tehnološke izboljšave in jih še nadgradi prav zaradi sodelovanja človeka in stroja, kjer človek opravlja miselno delo, stroj pa karseda hitro in natančno opravi zadane fizične naloge ter tako znatno skrajša čas nastanka izdelka. Industrija 5.0 je nadgradnja koncepta industrija 4.0, ki so mu v ZDA nadeli kar oznako industrijski internet stvari, čeprav industrija 4.0 vendarle ni imela zgolj naloge povezati in avtomatizirati vsega, kar se povezati in avtomatizirati da.

