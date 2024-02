Ko algoritmi načrtujejo in oblikujejo izdelke

Moči umetne inteligence se niso mogla upreti niti orodja CAD. Oblikovalci in inženirji so po začetni previdnosti navdušeni.

Računalniško podprto načrtovanje (CAD) je vrsta programske opreme, ki jo uporabljajo inženirji in oblikovalci za izdelavo tehničnih risb 2D in 3D. Uporablja se lahko v navezi z drugimi programi, kot je programska oprema za računalniško podprto proizvodnjo (CAM), ki načrte, ustvarjene v CAD, pretvori v navodila stroju/-em za izdelavo izdelka/-ov. Programska oprema CAD se lahko uporablja tudi za različne naloge, povezane s projektiranjem, z arhitekturo in oblikovanjem. Računalnik oblikovalcem olajša raziskovanje konceptov in preizkušanje zamisli ter jim omogoča njihovo hitro spreminjanje/popravljanje. To omogoča hitrejše in učinkovitejše delovne procese. Ker vse poteka digitalno, ni (več) potrebe po fizičnih prototipih ali modelih.

