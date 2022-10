Kmalu bomo govorili po satelitih

Čeprav satelitski telefoni obstajajo že več kot dve desetletji, so bili doslej zaradi velikosti, cene in omejenosti obsojeni na nišne potrebe. Čedalje več velikih proizvajalcev in malih zagonskih podjetij pa razvija načine, da bodo lahko tudi povsem običajni telefoni komunicirali prek satelitov. Po najbolj optimističnih napovedih bodo prvi na voljo že prihodnje leto, kar bi lahko dokončno odpravilo lise na zemljevidih pokritosti z mobilnimi omrežji.

Ko so se v 90. letih pojavili prvi mobilni telefoni, so »strokovnjaki« za šankom govorili o satelitski telefoniji in povezljivosti od koderkoli. Resničnost je bila seveda precej bolj banalna, saj so telefoni delovali le s prizemnimi omrežji. Že nekaj kilometrov proč od naseljenih območjih in baznih postaj smo žalostno strmeli v neuporabne kose plastike in silicija. Danes je položaj precej boljši, ker je vsaj Slovenija skoraj v celoti pokrita z mobilnimi omrežji – tudi v odročnih gorah je 2G običajno na voljo –, a povsod po svetu nimajo tovrstnega luksuza. Pa tudi pri nas so še področja, kjer signala preprosto ni. Ko pa smo enkrat na odprtem morju, drugih pametnih možnosti ni.

Zakup člankov