Kje se skriva sprednja kamera

Po nekaj patentih, prvih prototipih in nekaj stranpoteh je ZTE prvi izdal telefon, kjer ne vidimo sprednje kamere za »selfije«. Kot so nekateri proizvajalci storili s čitalniki prstnih odtisov, je kamero prefinjeno skril pod zaslon. Telefon je vizualno lepši, fotografije pa slabe. Za zdaj.

Proizvajalci telefonov že lep čas tekmujejo v zmanjševanju roba okrog zaslona na telefonih (bezel). Čitalnike prstnih odtisov so bodisi vgradili pod zaslon bodisi so jih posadili na zadnjo stran telefona. Druga ovira do zaslona pa je sprednja kamera za selfije. Kakor bi moral biti popolnoma neviden človek slep, tako tudi telefon z zaslonom čez celotno ploskev ne more imeti sprednje kamere.

