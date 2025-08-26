Kje pa vas UI žuli?

Letos ste zagotovo slišali na ducate prijateljev, znancev in sodelavcev peti hvalnice umetni inteligenci (UI). Še najbolj so trenutno nad njo navdušeni tisti, ki gulijo šolske klopi, saj jim, če se znajdejo, močno pomaga pri domačih in seminarskih nalogah. In še čem drugem. Super, dijaki in študenti se znajdejo, bi lahko dejali, a stvar ima tudi znatno negativne posledice.

Učitelji v osnovnih in srednjih šolah že zadnji dve leti zmajujejo z glavo, ko vidijo, da učenci svoje domače naloge nonšalantno »oddajajo v zunanje izvajanje« velikim jezikovnim modelom in klepetalnim botom. Tradicija vzgoje prek zaslona, ki so jo tehnologije umetne inteligence še precej poslabšale, počasi dosega vrhunec. A ne vrhunec, kakršnega bi si želeli – gre za pravo krizo pismenosti učencev. Bralna sposobnost otrok in njihovo razumevanje prebranega upadata po vsem svetu, v ZDA sta letos dosegla celo najnižjo raven doslej. Težava ni osredotočena le na osnovnošolce in srednješolce, saj tudi univerzitetni profesorji poročajo o podobnem upadu bralne sposobnosti med študenti. To nas mora skrbeti. Pa ne le starše in podjetja, temveč vse nas kot družbo.

Medtem ko se študenti vseh starosti vedno bolj zanašajo na umetno inteligenco, da razmišlja namesto njih, pa se zdi, da se tudi ponudniki rešitev in orodij z umetno inteligenco zanašajo na študente – saj ti predstavljajo ogromen delež njihovega zbira uporabnikov. Objavljeni podatki z začetka avgusta platforme OpenRouter, ki na enem mestu omogoča interakcijo z različnimi modeli UI na trgu, kažejo strm upad poizvedb ChatGPT od konca maja, ko je šolsko leto še v polnem teku, in od junija dalje, ko se šole zaprejo.

Dnevne statistike so pokazale, da je uporaba ChatGPT letos vrhunec dosegla 27. maja, ko so uporabniki omenjene platform v enem samem dnevu, ravno v času oddaje zadnjih seminarskih nalog in zaključnih izpitov, ustvarili skoraj 100 milijard žetonov (enota za merjenje podatkov, ki jih obdela sistem umetne inteligence in po navedbah OpenAI ustreza približno štirim znakom). Junija je povprečno dnevno število žetonov upadlo že na 36,7 milijarde, poleti pa se zdi, da umetna inteligenca zanima le manjši delež posameznikov. Analitiki zato ocenjujejo, da veliko večino uporabnikov rešitev in storitev umetne inteligence v svetu predstavljajo prav učenci in študenti – kar 70 odstotkov.

To sporoča dvoje. Delovno sposobno prebivalstvo še kar ignorira umetno inteligenco, saj je očitno, da je preostali delež zelo verjetno porazdeljen med radovedno mladež, ki v njej vidi digitalnega partnerja za igro, ter odrasle, ki prav tako tešijo svojo radovednost, in nekaj zaposlenih, ki z njo vendarle ustvarjajo. Dodatna težava je v tem, da podjetja v umetni inteligenci vidijo neko magično tehnologijo, ki bo zmogla vse njihove izzive in jim omogočila poslovati bolje, mogoče celo avtonomno. Morda nekoč, najverjetneje najprej v filmih znanstvenofantastičnega žanra. Še prej pa bodo morala podjetja opraviti domačo nalogo in vložiti veliko truda ter sredstev v to, da bodo zaposlene poučila o pravilni uporabi umetne inteligence – in preverjanju njenega »dela«. Ta oreh bo še toliko trši, ko bodo sedanji učenci in študenti stopili na trg delovne sile. Da, prav tisti, ki so slabo (funkcionalno) pismeni in menijo, da bo umetna inteligenca vse lahko postorila namesto njih. Zato se nikar ne slepimo – vsemogočne tehnologije ni.