Kdo najlepši je v deželi tej?

Selfiji so najbolj priljubljeni način fotografiranja sodobnega sveta. Veliko zaslug za to nosijo družabna omrežja, ki po večini nudijo lastne aplikacije tako za izdelavo kot obdelavo tovrstnih slik. Ker so hišne aplikacije velikokrat osredotočene na potrebe krovnega omrežja, si oglejmo, kaj nam v tej smeri nudi konkurenca, programi pravih selfi profesionalcev.

Začenjamo z eno najzmogljivejših aplikacij za urejanje selfijev. Facetune Editor, ki ga lahko preizkušamo teden dni in kupimo za šest evrov na mesec, popravi vse naravne napake, ki nas motijo. Težave s kožo, obarvanost zob in prekomerna telesna teža so za program mala malica. Posebej se izkaže pri ličenju, medtem ko naprednejša orodja poskrbijo za osvetlitev, pravilno senčenje in odstranjevanje morebitnega odseva s fotografije. Vse naštete dobrote so nam na voljo tudi pri fotografiranju v živo.

Beauty Plus ponuja številna orodja za urejanje fotografij in vrsto filtrov, ki izdatno pripomorejo, da naši selfiji zasijejo. Poleg podrobnih nastavitev so nam na voljo predhodno nastavljene predloge, ki slike profesionalno obdelajo po hitrem postopku. Če želimo nekaj posebnega, jim po želji dodamo nalepke. Poseben razdelek omogoča digitalno ličenje, lepotičenje ustnic, oblikovanje obrvi, prirezovanje trepalnic in še kaj bi se našlo. Omislimo si lahko navidezno plastično operacijo, odstranjevanje mozoljev, beljenje zob in hujšanje brez muk. Zadnja posodobitev aplikacije je prinesla tudi zaklepanje ozadja, ki poskrbi, da slike obdelava obraza (in telesa) ne popači. Vse našteto ob letni naročnini dobimo za slabe tri evre mesečno. Prvih sedem dni preizkušanja je brezplačnih.

Več čarovnije in manj finega ročnega nastavljanja predstavi aplikacija AirBrush, ki morebitne nepravilnosti popravi z enim samim dotikom. Najlažja pod do pravega hollywoodskega videza je po enotedenskem testu na voljo za poltretji evro mesečno.

A Color Story je s 500 filtri in 120 učinki več kot običajna aplikacija za obdelavo selfijev. Z drugačnim pristopom, ki iz obstoječih barv s slike naredi mojstrovino, vredno najboljše vplivnice, je vredna 30 evrov, kolikor znaša letna naročnina. Za nameček ima vrsto naprednejših orodij za urejanje fotografij, med katerimi sta tudi odstranjevanje neželenih predmetov s slike in skupinsko urejanje slik.

Dober selfi zahteva več poskusov, zato se skoraj enake fotografije v galeriji hitro namnožijo. Ročnega odstranjevanja nas odreši Similar Selfie Fixer, ki ob nastavljeni strogosti iskanja podobnosti odvečne izdelke samodejno briše.