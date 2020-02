Kdo je jedel magdalenice?

Umetna inteligenca in globoko učenje blestita pri analizi velikih količin besedil in luščenju statističnih korelacij. Čeprav noben človek ne more prebrati vseh besedil, je človeško razumevanje prebranega na kvalitativno višji ravni kot pri umetni inteligenci. A tudi pri šahu smo bili včasih neprekosljivi …

Umetna inteligenca je v preteklem desetletju izjemno napredovala in nikjer ni to očitneje kakor pri razumevanju naravne besede. Google ni več le iskalnik po ključnih besedah, temveč do neke mere razume človeška vprašanja. Vprašajmo ga »Kdaj je 1. januar postal prvi dan v letu?«, pa bo nad iskalnimi zadetki okvirček s kratkim odstavkom, da se je to prvikrat zgodilo leta 45 pr. n. št. To drži, je pa zgodovina prezapletena, da bi bil to celovit odgovor. V poznem starem in srednjem veku so to malo pozabili in šele s prehodom na gregorijanski koledar, kar se ni zgodilo v vseh deželah hkrati, je 1. januar dokončno postal prvi dan leta.

