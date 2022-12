Kdo bo še pisal eseje?

OpenAI že vrsto let nadgrajuje orodja za ustvarjanje besedil (GPT), katerih izdelki so osupljivi. ChatGPT je orodje, ki je zasenčilo vse pretekle poskuse, saj ustvarja besedila v različnih jezikih sveta, ki nas zlahka pretentajo, da jih je napisal človek. Odgovori, ki so milozvočni, koherentni in večidel pravilni, v resnici porajajo čedalje več – vprašanj.

Splet in zlasti družbena omrežja so v začetku decembra preplavila poročila, vtisi in rezultati umetne inteligence za ustvarjanje besedil ChatGPT. Dasiravno ni prvi, je doslej zagotovo najboljši umetni sogovornik, ki govori paleto jezikov, pozna kopico informacij in se elokventno izraža. Dva meseca po preizkusu umetne inteligence za risanje DALL-E 2 (Umetna inteligenca, ki riše in slika, Monitor 11/22) smo si z največjim zanimanjem ogledali, kako se obnese izdelek za sintezo pisane besede, ki prihaja iz istega laboratorija.

