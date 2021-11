Kateri telefon naj kupim v letu 2021

Spodnji zapis je posebna različica sicer običajnega okvirja Zlati monitor. Taka, kot smo jo v Monitorju že večkrat objavili in ki je tudi tokrat nastala izpod tipkovnice našega Anžeta Tomića, ki na taka in podobna vprašanja redno odgovarja tudi v svojem zasebnem življenju: »Kateri telefon naj kupim, Anže?«

̶ Pri Applu kupiš iPhone 13 Pro Max. Letos baterija zdrži še dlje. Ima najboljši fotoaparat med telefoni. Sploh če snemaš video. Letos so (obema modeloma Pro) dodali višje in nižje osveževanje zaslona, tako da je vmesnik še bolj tekoč in zaslon porabi manj energije.

