Kariera v IT

Sara Stojanovski, višja produktna vodja, ABC Fitness

Saro je njena življenjska pot ponesla v svet IT. Ampak ne čisto po običajni poti, zato je s seboj prinesla vsa tista znanja, ki razvijalcem in ljudem, ki so zelo močno vpeti v tehnikalije, običajno manjkajo. Za to, da neka ideja postane dober izdelek, je namreč potrebno mnogo več kot le pisanje kode.

Kateri so bili vaši sanjski poklici v otroštvu? Kaj ste si želeli postati?

Kot otrok me je privlačil poklic stevardese. Moja mama je delala pri Adrii Airways, in ko sem jo videla v uniformi, kako potuje po svetu, se mi je zdelo, da ima najbolj »kul« službo na svetu. Potovanja, letala, eleganca – vse je delovalo čarobno.

Ampak malo kasneje sem začela razumeti realnost (beri: jet lag in kaotične urnike) in ugotovila, da me bolj kot letalstvo zanima oglaševanje. Zanimivo mi je bilo, kako znajo nekatere blagovne znamke ustvariti zgodbe in pritegniti ljudi, zato sem se usmerila v marketing ter študirala komunikologijo in tržno komuniciranje na FDV.

Kdaj ste začutili, da bi lahko delali v IT-industriji, in kaj je bil vaš prvi korak na tej poti?

Moja prva služba po fakulteti je bila v marketinških raziskavah, kjer sem zelo hitro ugotovila, da me to ne bo osrečilo – panoga je bila zastarela in premalo inovativna.

V tistem času je nekaj prijateljev začelo delati v IT, kar je pritegnilo mojo pozornost. Dobila sem priložnost v podjetju Parsek, kjer sem začela kot projektna vodja pri digitalnih projektih. Takrat se mi je prvič posvetilo, da je svet IT tisti, v katerem želim ostati – povezuje kreativnost, tehnologijo in posel, kar je točno tisto, kar me veseli.

Usmerili ste se v produktno vodenje. Kako ste spoznali, da je to vaša pot?

Produktno vodenje sem odkrila, ko sem bila del ekipe, ki je preoblikovala podjetje iz storitveno usmerjenega v produktno, in bila vpeta v celoten proces – od ideje do predstavitve na trg.

To mi je odprlo nov svet. Produktno vodenje pomeni razumeti uporabnike, raziskovati njihove težave in iskati tehnološke rešitve, ki jim resnično pomagajo. Ko enkrat vidiš, kako tvoj izdelek nekomu olajša življenje, se težko vrneš. Zaljubila sem se v to področje, še preden je postalo »vroče«, in sem se vsega učila sama – brala knjige, eksperimentirala in iskala najboljše prakse.

Kakšna je bila pot do vaše prve prave zaposlitve? Kaj je bilo na njej najtežje?

Zelo hitro po diplomi sem dobila zaposlitev prek priporočila in hitro napredovala na vodstveni položaj. Zvenelo bi lepo, če ne bi bilo začetkov, kjer sem se počutila, kot da nimam pojma, kaj počnem (kar je bilo verjetno res).

Največji izziv je bil, da sem prišla v IT brez tehničnega ozadja. Imela sem občutek, da moram ves čas dokazovati, da sodim v to industrijo, kar je pomenilo dolge ure učenja in stalno prisoten »impostor sindrom« (sindrom prevaranta). Potem pa sem ugotovila, da nihče v resnici ne ve vsega in da je ključno znati hitro postavljati prava (in občasno neumna) vprašanja.

Kako razložite ljudem, ko vas vprašajo, kaj počnete v službi?

Najbolj poenostavljeno razložim, da je moja služba odkrivanje, kaj uporabniki potrebujejo, in sodelovanje z oblikovalci ter razvijalci, da najdemo rešitve za njihove težave na hitrejši in najučinkovitejši način.

Primer, ki ga pogosto uporabim: ko razvijamo nov izdelek, je ključno, da ne čakamo do končne različice, ampak čim prej ponudimo uporabnikom nekaj uporabnega in začnemo zbirati povratne informacije. Namesto da bi leta razvijali popoln avtomobil in ga nato predstavili trgu, začnemo s čim enostavnejšo inačico – recimo rolko. Ta sicer ne rešuje problema v celoti, a omogoča uporabniku, da se premika, in nam da prvi vpogled v njegove potrebe. Če ugotovimo, da želi več stabilnosti, dodamo kolo. Ko želi hitrost, razvijemo motor, in če ugotovimo, da potrebuje zaščito pred vremenskimi vplivi, končamo z avtom. Tako skozi iteracije ne gradimo le končnega izdelka, ampak prilagajamo rešitev dejanskim potrebam uporabnikov, namesto da bi razvili nekaj, kar morda sploh ne bi ustrezalo njihovim pričakovanjem.

Kot produktna vodja se morate vseskozi izobraževati in ostati na tekočem. Kako sledite trendom in zaobjamete potrebna znanja, ki jih potrebujete?

Poslušam podkaste (Lenny’s Podcast je klasika), berem Substacke vplivnih ljudi na področju produktnega vodenja in prebrala sem skoraj vse ključne knjige o izdelkih in startupih.

Včasih obiščem kakšno srečanje ali konferenco, čeprav po pandemiji manj pogosto. Največ pa se seveda naučim iz prakse – preprosto ni boljšega načina kot testirati stvari in se učiti iz napak (ki so neizogibne).

Kako pa se spopadate z IT-znanji, ki so za vaše delo verjetno vsaj v neki meri potrebna?

Tehnično znanje sem pridobila skozi delo. V desetih in več letih sodelovanja z razvijalci se naučiš osnov delovanja programske opreme in njihovega jezika.

Pomembno je, da znam postavljati prava vprašanja in razumeti ključne koncepte, da lahko dobro sodelujem z inženirji. Ne znam kodirati, ampak razumem, kako stvari delujejo, da lahko sprejemam smiselne odločitve.

Katere lastnosti mora imeti po vašem mnenju dober produktni vodja?

Poleg osnovnega razumevanja tehnologije in uporabniške izkušnje je ključno, da imaš globoko empatijo do uporabnikov.

Moraš znati razmišljati strateško, razumeti posel in imeti dobre mehke veščine. Produktno vodenje je v veliki meri delo z ljudmi – pogovarjati se moraš z oblikovalci, razvijalci, s prodajno ekipo, podporo uporabnikom.

Poleg tega je pomembno, da znaš kompleksne probleme razbiti na manjše, obvladljive dele in jih jasno predstaviti ekipi.

Tudi pri vašem delu verjetno ne gre brez zelo obsežne količine podatkov in znanja ter s tem povezanega stresa. Kako poskrbite, da vas vse to ne preplavi?

Stres je del posla, zato se moraš naučiti postaviti meje in zaščititi svoj čas.

Jaz si vsaj enkrat na teden rezerviram nekaj ur za deep work, ko se odklopim od sestankov in Slacka ter se osredotočim na večje strateške odločitve in raziskovanje. Brez tega bi bilo vse samo gašenje požarov.

Imate za naše bralce, ki se morda šele odločajo o karieri v IT, kakšen nasvet, kako naj najdejo svojo pot in kako naj se lotijo tega ogromnega zalogaja?

Danes je na voljo ogromno spletnih virov za učenje osnovnih konceptov, terminologije in modelov, kar je super začetek.

Če imaš možnost, se priključi pripravništvu, hekatonu ali odprtokodnemu projektu. Ni treba čakati na popolno priložnost – največ se naučiš tako, da se preprosto vržeš v vodo.

Naštejte pet aplikacij, brez katerih bi v življenju težko shajali!

Miro

ChatGPT

Slack

Loom

Trainerize