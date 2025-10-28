Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Skoraj desetletje je minilo, odkar sta se Roman Thaler in njegova partnerica v želji po novih priložnostih preselila v Dubaj. Selitev je odprla vrata v dinamično okolje, kjer je Roman najprej na daljavo delal za slovensko podjetje, nato pa ustanovil lastno podjetje Codativity, ki danes za naročnike iz različnih panog gradi sodobne spletne rešitve in rešitve v oblaku.

Predstavljamo življenjske zgodbe izkušenih 'ajtijecev' in strokovnjakov s področja računalništva.

Kateri so bili vaši sanjski poklici v otroštvu? Kaj ste si želeli postati?

Že kot otroka sta me najbolj zanimala ustvarjanje in gradnja. Rad sem sestavljal stvari in razvijal tehnične veščine, zato sem si včasih predstavljal, da bom gradbenik ali kaj podobnega. Seveda so me privlačili tudi poklici, kot sta gasilec in astronavt. Ena želja pa je ostala še do danes: postati pilot.

Kdaj ste začutili, da bi lahko delali v IT-industriji, in kaj je bil vaš prvi korak na tej poti?

Zelo zgodaj sem vedel, da bo moj svet povezan s tehnologijo. Moj oče je delal v podjetju Iskra Delta, zato je bilo doma veliko elektronike, tudi prvi računalnik – Commodore 64 – je k nam prišel zelo hitro. Poleg tega sem že sam izdeloval spletne strani, najprej za hobi, kasneje pa tudi za društva in znance. Izbira računalništva v srednji šoli in nato na fakulteti je bila povsem logična. Mislim, da sem bil med redkimi, ki so že zelo zgodaj jasno vedeli, da bo to njihova pot.

Kakšna je bila pot do vaše prve prave zaposlitve? Kaj je bilo na njej najtežje?

Začel sem v srednji šoli s počitniškim delom v stričevem podjetju, kar je bila moja prva prava izkušnja z industrijo, moja prva resna zaposlitev pa je bila v podjetju Lexpera (takrat IUS Software), kjer sem začel delati že kot študent. Po diplomi sem se tam tudi redno zaposlil. Najtežje na tej poti je bilo, da sem moral kot mlajši razvijalec hitro pokazati, da znam rešiti težave, čeprav na prvi pogled nisem poznal vseh odgovorov. To me je naučilo, da je IT stalno učenje, da ravno to, da ne veš vsega, ni slabost, ampak priložnost, da rasteš.

Kako razložite ljudem, ko vas vprašajo, kaj počnete v službi?

Povem, da gradim spletne rešitve in aplikacije, ki podjetjem pomagajo pri vsakdanjem delu. Nekateri to razumejo kot, »delam spletne strani«, drugi pa kot, »delam programe za podjetja«. V bistvu pa gre za to, da podjetjem omogočimo, da del svojih procesov prenesejo v digitalno obliko, da lahko delajo učinkoviteje in pregledneje.

Kakšen je bil prehod iz Slovenije v Dubaj? Takrat ste bili zaposleni v podjetju Lexpera in ste po selitvi začeli delati na daljavo.

Čeprav sva s partnerico Združene Arabske Emirate (ZAE) obiskala že prej in sva vedela, kaj naju čaka, je bil prehod vseeno velik – tako osebno kot poslovno. Treba je bilo urediti stanovanje, račune, vize. Hkrati pa sem v tistem času še vedno delal v Lexperi, in to na daljavo, kar takrat ni bilo tako običajno kot danes. Moral sem se navaditi na časovno razliko in komunikacijo z ekipo na daljavo. A bila je dragocena izkušnja, saj sem spoznal, da je z dobrimi procesi in zaupanjem mogoče uspešno delati pri projektih z drugega konca sveta.

Kako pa ste prišli do odločitve, da odprete svoje podjetje? Ali je k temu pripomoglo tudi spodbudno poslovno okolje v Dubaju?

Od nekdaj sem imel željo, da bi delal samostojno in gradil projekte na svoj način. Po selitvi v Dubaj sem naletel na okolje, ki je podjetništvu zelo naklonjeno. Postopki so hitri, birokracije je manj in trg je odprt za nove ideje ter rešitve. Prehod na delo v lastnem podjetju mi je olajšal tudi del administracije, ki je povezana z redno zaposlitvijo. Najprej sem zato začel delati kot freelance razvijalec, a zaradi želje po rasti in potrebe po več sodelavcih sem kmalu ustanovil podjetje CODATIVITY. Usmerili smo se v razvoj sodobnih spletnih rešitev in rešitev v oblaku. Danes pokrivamo raznolike projekte, od enostavnih spletnih rešitev za lokalna podjetja in naročnike v ZDA do specializiranih izdelkov v različnih vrstah industrije. Med njimi je tudi dogodkovna platforma, s katero smo podprli policijsko konferenco v emiratu Ras al Khaimah.

Odpreti svoje, sprva mikro podjetje verjetno zahteva ogromno truda in znanja. Vaše podjetje izdeluje programske rešitve za zelo različna področja. Kako pa se spopadate s poplavo različnih tehnologij?

V svetu IT je tehnologij res veliko in vsak mesec pride kaj novega. Če bi želeli slediti vsem, bi bilo to nemogoče, zato smo si pri izbiri tehnologij postavili jasen fokus. Osredotočili smo se na nekaj ključnih platform, kjer imamo tudi specializirane razvijalce. Tako vedno vemo, katera orodja obvladamo in zakaj jih uporabljamo. Najpomembneje pa je, da vedno gledamo na potrebe naročnika. Uporabimo tehnologijo, ki najbolje reši njegov problem, ne pa tistega, ki je trenutno v trendu. Mimogrede, posebna prednost Dubaja je tudi bližina Indije, kjer deluje veliko podjetij z razvijalci za različne tehnologije. To nam omogoča, da po potrebi najamemo dodatne strokovnjake za specifične projekte.

Imeti svoje podjetje v Sloveniji ali Dubaju? Kje je lažje, enostavneje? Zakaj?

Vsako okolje ima svoje prednosti in slabosti. V Sloveniji so nižji ustanovni stroški in postopek odpiranja podjetja je zelo hiter. Sistem s točkami VEM je res dobro zasnovan in podjetniku prihrani veliko časa. Poleg tega ima Slovenija prednost bližine in dostopnosti evropskega trga, kar je za marsikatero podjetje ključno. V Dubaju pa so v zadnjih letih prav tako močno poenostavili in digitalizirali vse postopke, povezane z odpiranjem podjetja, zaposlovanjem in izdajanjem dovoljenj za delo. Največja razlika je v tem, da je Dubaj šel po poti koncesij in javno-zasebnega partnerstva. Na voljo je veliko agencij, ki prevzamejo birokratske postopke in jih uredijo zelo hitro. Novega zaposlenega iz tujine je mogoče zaposliti že v približno desetih dneh, kar kaže, kako dodelan in učinkovit je njihov sistem.

Še pomembnejša razlika pa je samo podjetniško okolje. V Dubaju se veliko več stvari vrti okoli posla. Vsak dan poteka na desetine dogodkov za mreženje, redno so organizirane velike konference in srečanja. Kjerkoli se znajdeš, srečaš podjetnike in ljudi, ki gradijo svoje projekte in svoje sanje. To ustvarja izjemno spodbudno in motivacijsko okolje. Morda je prav ta občutek stalne dinamike in podjetniške energije tisto, kar v Sloveniji najbolj pogrešam.

Na kakšen način pa pridobivate posel? Različnih podjetij, ki potrebujejo vaše usluge, verjetno tam okrog vas kar mrgoli.

Veliko poslov pride prek mreženja in priporočil. V Dubaju imajo osebni stiki izjemno težo, zato sem aktiven v poslovnih skupnostih, kot je BNI, kjer si podjetniki med seboj pomagamo in povezujemo. Poleg tega imamo v določenih nišah, kot so dogodkovne platforme in e-commerce integracije, že dobro prepoznavnost, kar pripelje tudi organska povpraševanja. Pomembno je, da kombiniramo osebni pristop in specializacijo.

V Dubaju ste že kar nekaj let, zato ste se verjetno na življenje tam že dodobra navadili. Vas mika selitev nazaj v Slovenijo ali morda na kateri drug konec sveta?

S poslovnega vidika mi dinamika v Dubaju izjemno ustreza. Poslovno okolje je hitro, vedno se dogaja nekaj novega in priložnosti ne zmanjka. Ko pa pride do kakovosti življenja, se Slovenija res težko primerja s katerimkoli drugim krajem. Pogrešam naravo, gore in predvsem bolj umirjen tempo življenja, ki ga v Dubaju skoraj ni mogoče najti. Vedno bolj zato razmišljava tudi o vrnitvi v Slovenijo, kjer bi lahko združila izkušnje, ki sem jih pridobil tukaj, z bolj uravnoteženim življenjem.

Imate za naše bralce, ki se morda šele odločajo o karieri v IT, kakšen nasvet, kako naj najdejo svojo pot in kako naj se lotijo tega ogromnega zalogaja?

Najprej bi rekel, naj ne čakajo, da se vsega naučijo v teoriji. Naj raje začnejo graditi in rešijo kak enostaven problem. Z vibe codingom in umetno inteligenco je danes začetek precej enostavnejši, kot je bil nekoč. IT je področje, kjer praktične izkušnje štejejo veliko več kot karkoli drugega. Pomembno je tudi, da vsak najde področje, ki ga res zanima, naj bo to programiranje, oblikovanje ali pa podatki, sistemi. Poleg tega naj ne zanemarijo mreženja in vzdrževanja stikov iz časa šolanja, saj se prav iz teh vezi pogosto odprejo priložnosti za prve projekte ali zaposlitev. In kar je najpomembneje, učenje v IT se nikoli ne konča, ker se tehnologija stalno spreminja.

Naštejte pet aplikacij, brez katerih bi v življenju težko shajali!

WhatsApp – v Združenih Arabskih Emiratih je to osrednje orodje za poslovno in osebno komunikacijo.

Visual Studio Code – ključno orodje za razvoj kode.

Figma – nepogrešljiva pri oblikovanju uporabniških vmesnikov.

FlightRadar24 – zaradi moje strasti do letalstva.

ChatGPT – za raziskovanje idej, pisanje in pomoč pri vsakodnevnem delu.