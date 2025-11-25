Kamera top, telefon pa…

Huawei s Puro 80 (Ultra) ostaja zvest svoji filozofiji: telefon je namenjen fotografiji, vse ostalo je le spremljevalni program. Tudi zato, ker tega ne zmore več.

Letošnja Pura (Pro, Ultra) je na videz zelo podobna predhodniku, modelu Pura 70 (Pro, Ultra), pod ohišjem pa prinaša pomembno fotografsko novost – nov periskopski teleobjektiv z goriščnico 212 mm (približno 8-kratna povečava). Ta uporablja enako 50-milijonsko tipalo kot krajši teleobjektiv, kar je pohvalno. Druge spremembe so minimalne, zato res ni razlogov za nadgradnjo lanskega modela.

Glavno tipalo ostaja »velikan« mobilnega sveta z diagonalo enega palca, nekoč rezervirano za dražje kompaktne fotoaparate. V primerjavi s tipalom formata 35 mm, ki ga uporabljajo resni fotoaparati, je seveda precej manjše, a za telefon ogromno. Svoje mesto ohranja tudi spremenljiva zaslonka od f/1,6 do f/4. Na papirju zveni skromno, v praksi pa pomeni boljši nadzor nad globinsko ostrino. Huawei ostaja eden redkih, ki to funkcijo vztrajno ohranja, medtem ko se je Xiaomi v telefonu 14 Ultra že predal in s tem izgubil simpatije zahtevnejših fotografov.

Foto programska oprema je skoraj kopija lanske generacije, le da zdaj deluje hitreje in bolj uglajeno. Način Pro omogoča nadzor nad zaklopom, vrednostjo ISO in ročnim ostrenjem, zadnje pa še vedno pogreša pomoč v obliki povečave ali označevanja ostrih robov. Telefon zna shranjevati v formatih JPEG in RAW, kar bo razveselilo tiste, ki radi uporabljajo Adobe Lightroom.

Največji kompromis ostaja video. Huawei ga očitno ne šteje med prioritete, saj se snemanje ustavi pri 4K s 60 slikami na sekundo. Konkurenca danes ponuja bolj ambiciozne rešitve, zato to deluje nekoliko staromodno. Res je, da hitro snemanje z 960 sličicami na sekundo zveni impresivno, a gre bolj za demonstracijo kot za zmogljivost, ki bi jo želeli uporabljati vsak dan.

Ko pritisnemo sprožilec, hitro postane jasno, da je Huawei še vedno med absolutnimi mojstri mobilne fotografije. Barve ostajajo naravne, prehodi mehki, dinamika široka, šum pa lepo pod nadzorom. Tudi dolgi teleobjektiv, običajna šibka točka večine telefonov, preseneti – ne dela čudežev, je pa v vrhu tega, kar letos industrija zmore. In, kar je za večino kupcev pomembneje, odlične fotografije pogosto nastanejo brez kakršnekoli dodatne programske obdelave.

Cena je seveda tista, ki zelo zbode – Pura 80 Pro stane okoli 1.600 evrov! Za približno 700 evrov pa dobimo Olympusov kompaktni fotoaparat s tremi objektivi, ki bo še desetletje deloval kot prvi dan, medtem ko bo mobilnik iz leta 2024 takrat že pri koncu svoje poti. Tudi Fujifilm X100VI, statusni simbol med širšo foto publiko, je le malo dražji.

Če želite trenutno najboljši fotografski telefon in vam ni težko pogledati čez štirimestno ceno, je Pura 80 Pro na vrhu seznama. Če pa imate lanskega, ga brez slabe vesti obdržite.

Toda to je vendarle telefon!

Kaj pa, če vas fotografija ne zanima tako zelo? Potem je Pura 80 Ultra za 1.600 evrov telefon s sicer odličnim zaobljenim zaslonom AMOLED, ki je po hitrostnih meritvah počasnejši od tokratnega zmagovalca med telefoni do 300 evrov, Samsunga Galaxy A56. Dodajmo, da ima zadnji tudi podporo za omrežje 5G (kot vsi današnji telefoni od 100 evrov naprej), Pura pa ne. In seveda – vsi telefoni z Androidom imajo nameščene Googlove aplikacije Gmail, Zemljevidi, Fotografije, Chrome itd., omogočajo uporabo mobilne denarnice (Google Wallet) in avtomobilskega navigatorja (Android Auto), Pura pa ne. Krivec sicer ni Huawei (ali pač), temveč ameriške sankcije, ki mu prepovedujejo uporabo ameriških tehnologij. Zaradi tega Huaweijevi telefoni nimajo modernih in hitrih procesorjev, ne podpirajo omrežij 5G in »nimajo Googla«. Zadnje je sicer mogoče obiti z namestitvijo aplikacije Gbox, vendar je to obvoz, ki ga običajnemu uporabniku ne priporočamo. Sploh pa obvozi telefonu, ki stane 1.600 evrov, nekako ne pritičejo.

Huawei Pura 80 Ultra

vrhunski fotofon

Kdo: huawei.com

Cena: 1.600 EUR

Za: Zmore trenutno najboljše fotografske izdelke med telefoni. Zelo dober zaslon AMOLED.

Proti: Pura je le povprečen telefon – počasen in brez podpore 5G. Za Googlove aplikacije/servise se moramo »obvozno« potruditi. Izredno visoka cena.