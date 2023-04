Kakšen prenosnik kupiti leta 2023

Ob nasvetih, na kaj moramo biti pozorni pri nakupu namiznega računalnika, je seveda smiselno, da podamo podoben nasvet še za prenosni računalnik.

Sama osnova logika je zelo podobna kot pri namiznih računalnikih. Pravzaprav večino tistega, kar smo napisali pri namiznih računalnikih, velja tudi za prenosne. Imajo pa zadnji tudi svoje posebnosti, saj imajo v primerjavi z namiznimi vgrajene še monitorje, tipkovnice, sledilne ploščice in še kaj. Pri namiznih računalnikih je izbira ohišja za domače uporabnike skoraj nepomembna (če nimamo zelo specifičnih zahtev), pri prenosnikih pa je to ena izmed pomembnejših lastnosti, kar se tiče velikosti in teže ter tudi kakovosti.

