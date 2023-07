Kako veste, ali je digitalna preobrazba uspešna?

V naslovu namenoma nisem napisal »uspela«, saj je digitalna preobrazba proces in ne projekt. Prej kot to usvojite, lažje bo. Čeprav nobena preobrazba ni lahka. V enem preteklih uvodnikov sem digitalno preobrazbo primerjal z učenjem slona leteti. Še vedno stojim za to analogijo, tudi praksa, podobno kot digitalna preobrazba, podjetjem kaže zobe.

Še težje je, ker podjetja pogosto ne vedo, ali njihova prizadevanja obrodijo sadove. Zakaj? Ker neredko sprememb sploh ne merijo. Kar je, oprostite izrazu, neumno. Že brez meritev in metrik je presneto težko ugotoviti, kako uspešna je digitalna preobrazba. Brez ustreznega sledenja in merjenja rezultatov bodo vodje težko upravljali uspešnost in zagotavljali, da spremembe, ki jih uvajajo oziroma se dogajajo, ustvarjajo vrednost.

