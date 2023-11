Kako ugasniti internet? Je to sploh mogoče?

Internet je v svojem tehnološkem bistvu otrok hladne vojne. Takrat so se Američani resno spraševali, kako bodo komunicirali v primeru uničenja telefonskega omrežja z jedrskim orožjem. Sistem komunikacije, ki poteka prek interneta, poenostavljeno temelji na podatkovnih protokolih, na internet priklopljenih računalnikih z edinstvenimi imeni/naslovi in s sistemom ponudnikov vsebin, do katerih ti računalniki dostopajo.

Barbara Povše, vodja Registra domen, pojasnjuje: »Zavedati se je treba, da imajo ponudniki dostopa do interneta na voljo več različnih povezav, s katerimi zagotavljajo neprekinjeno delovanje v primeru izjemnih dogodkov (naravne katastrofe, nesreče zaradi človeškega dejavnika in drugo).« Dodaja, da je »skupnost, ki skrbi za delovanje interneta in svetovnega spleta, od začetka zgrajena na sodelovanju in povezovanju, kar se kaže tudi v primeru ruske invazije na Ukrajino. Češki nacionalni register CZ.NIC je ukrajinskemu registru pomagal z opremo in s povezljivostjo, določene servise in zaposlene pa so tudi fizično preselili v Prago, da so zagotovili varnost in nemoteno delovanje ukrajinske vrhnje domene, ki sta v kriznih trenutkih še kako pomembna.«

