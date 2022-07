Kako je telefon dobil pamet

Pred 30 leti so si pri podjetju IBM zamislili telefon z zaslonom, občutljivim na dotik, ki bi lahko prejemal in pošiljal elektronsko pošto, imel vgrajen koledar, seznam stikov in opravil. Zamisel so udejanjili leta 1994 in svetu predstavili Simon Personal Communicator (SPC). Telefon ni bil okreten in privlačen, a zaradi naštetih zmožnosti, ki so bile dovolj drugačne in napredne, velja za prvi pametni telefon na svetu.

Zgodba o pametnih telefonih se začne leta 1983, ko na svet priveka Motorolin prenosni telefon DynaTAC 8000X. Stal je 4.000 ameriških dolarjev, tehtal skoraj kilogram, njegova baterija pa se je polnila 10 ur in nato zdržala borih 30 minut. Ne ravno funkcionalno orodje, ki so mu ljubkovalno rekli Zidak, je bil zgolj statusni simbol, s katerim so se postavljali premožnejši poslovneži, a brez njega ne bi bilo telefonov, kot jih poznamo danes. Pri Motoroli so nadaljevali delo in zastavljeno formulo izpopolnili. Čez šest let so splavili prvo napravo, ki smo ji zares lahko rekli mobilni telefon. Motorola MicroTAC 9800X je bil lažji in manjši preklopni telefon z zložljivo anteno, ki ga je uporabnik končno lahko nosil v žepu. Vendar drugega kot klicati ni znal.

