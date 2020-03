Kako izgubiti denarnico

Da je prva stvar vsakega sodobnega digitalnega posla čim lažji vstop, nakup ali najem, je vsakomur jasno. Vsak korak, vsak klik, ki ga mora opraviti nova stranka, povzroči znaten upad števila uspešno zaključenih postopkov, zato je prva naloga ponudnikov, da je preizkusiti naročnino na storitev ali odpreti bančni račun otročje lahko. Kaj pa, če gre kaj narobe, ali je tudi takrat vse tako enostavno?

Prijatelj, recimo mu Tilen, da ga obvarujemo pred porogljivimi pogledi privoščljivih sosedov in sodelavcev, je pred časom izgubil denarnico. Ker greva občasno na pivo, dobro vem, da v njej ni bilo prav veliko gotovine, zato je bila to še najmanjša skrb. Pustimo ob strani tudi, ali jo je res izgubil ali pa jo je kje pozabil, pomembneje je, da se je znašel v krogu pekla, kjer je ostal brez vseh bančnih kartic, brez osebnih dokumentov pa tudi kartic zdravstvenega zavarovanja za vso družino, izkaznic za knjižnice in kopice kartic različnih trgovcev. Kot vsi mi tudi Tilen živi v digitalnem svetu in malokatere stvari ga je tako groza kot obiskov uradih in drugih okencih, kjer bo urejal nove dokumente. Ko se je po nekaj dneh sprijaznil, da denarnica ne bo našla poti nazaj, se je s strahom in z radovednostjo lotil prenove zbirke kvadratne plastike.

