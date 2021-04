Kako izboljšati odnos s tehnologijo

Med pandemijo se je naša odvisnost od tehnologije občutno poglobila. Podjetje za analitiko aplikacij App Annie je ugotovilo, da so ljudje aprila lani na mobilnih napravah prebili približno štiri ure in 18 minut na dan, kar je povečanje za petino v primerjavi z letom 2019 oziroma pomeni, da so v zaslone buljili tri četrt ure več na dan kot nekoč.

Becca Caddy, MIT Technology Review

Zakup člankov