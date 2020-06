Kaj pa vi počnete s podatki?

Danes je zbiranje podatkov, s katerimi boste lažje razumeli svoje stranke in poslovanje, razmeroma enostavno. V resnici je postalo tako enostavno, da obstaja nevarnost, da bi jih imeli na voljo preveč. Katere uporabiti, katerim zaupati? Čeprav ima povprečno majhno podjetje na voljo bistveno manj podatkov kot velikani v posamezni panogi, to še ne pomeni, da so mu kakovostne analize, temelječe na množičnih podatkih, nedosegljive. Nasprotno. Nekatere podatke lahko kupi tudi na trgu. In obdela v oblaku, če ne premore lastnih strežnikov. Za relativno ugodno vsoto. Še več, upal bi si trditi, da množični podatki lahko celo bolj koristijo manjšim podjetjem kot velikanom, saj so »malčki« na splošno bolj okretni in lahko hitreje ukrepajo na podlagi vpogleda v podatke. Zakaj tega torej (množično) ne počno? Ker ne znajo … Delo s podatki zahteva specializirana znanja. Vanje pa le redko kdo vlaga. Pa bi morali. Ker se, vsaj dolgoročno, zagotovo izplača.

Raziskava družbe Deloitte ugotavlja, da polovica podjetij, ki uporabljajo poslovno analitiko, priznava, da jim ta pomaga do boljših odločitev, 16 odstotkov vprašanih pa potrjuje, da jim pomaga zasnovati boljše strategije. Le desetina anketiranih je odgovorila, da jim analitika pomaga izboljšati odnose s strankami in poslovnimi partnerji. Morebiti bi se morala podjetja najprej posvetiti tej točki …

Zakup člankov