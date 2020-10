Kaj pa človeški požarni zid?

Kibernetska varnost je bila izziv še pred epidemijo covida 19, ki je milijone zaposlenih po svetu poslala domov, kjer delajo na svojih računalnikih in tablicah ter prek domačih brezžičnih omrežij. Kaj pa zdaj?

Uvajanje dela na daljavo in dela od doma, ki so ga podjetja morala uresničiti skoraj čez noč, je še poudarilo pomen razmišljanja o vseprisotni kibernetski varnosti. Pričakovati je bilo, da bodo udarili tudi kiberkriminalci. Ti se niso izneverili, velike pretrese v politiki, gospodarstvu ali estradi znajo vedno obrniti sebi v prid in nič hudega sluteče žrtve speljati na limanice. Že več kot pol leta tako izkoriščajo vse povezano z virusno pandemijo za namene, da žrtve pripravijo do obiska prevarantskih spletnih strani in trgovin, jim ukradejo podatke, denar, identiteto itd.

