Je znanstvena fantastika postala resničnost? Ni

Nekaj časa že uporabljam novi Samsungov »preklopnik« Galaxy Z Fold3 in se poskušam prepričati, da je to tisto, kar nam prikazujejo kot »prihodnost« v znanstvenofantastičnih filmih. Za zsaj mi ne gre najbolje.

Napravic, največkrat polprozornih, ki naj bi jih nosili v žepih in bi se po potrebi razširile v večje tablice, je v znanstvenofantastičnih filmih kar nekaj. Najopazneje so zaslonske tehnologije razvili v filmu Minority Report, kjer Tom Cruise iz žepa potegne nekaj majhnega, kar se s potegom rok raztegne v nekaj velikega. Nekakšen prosojni elektronski pergament, bi lahko rekli. Leta 1999 so si tako napravo zamislili futuristi, ki so pred začetkom snemanja svetovali Stevenu Spielbergu. Fantastično in (v filmu) tudi fantastično uporabno! Nekaj podobnega je bilo kasneje uporabljeno tudi v filmu Star Trek Beyond, medtem ko so bili ustvarjalci serije Westworld, ki se je začela istega leta (2016), že malce bolj prizemljeni – filmski liki so uporabljali nekakšne »pametne telefone«, ki so se po potrebi raztegnili v dva- ali trikrat širšo tablico. Nekakšen Samsung Galaxy Z FoldX, bi lahko rekli.

Toda ne popolnoma … Na prvi pogled seveda da – Fold3 je v raztegnjenem stanju zelo spodobna 7-palčna tablica. Bolj kvadratne oblike, kot smo jih vajeni sicer, pa vendar. Zaslon je velik in prostoren, dovolj, da ga občasno uporabljam tako, da sta na njem dve aplikaciji hkrati. Denimo Youtube in kakšna športna štoparica. Zelo mi je všeč, da trenutna aplikacija po odprtju zaslona ostane odprta, vendar postane večja. Če aplikacija podpira večje zaslone, lahko ima celo izboljšan uporabniški vmesnik. Tablica je hitra, odzivna, občutek ob tapkanju po njej je enak kot pri trdem steklu, ki smo ga vajeni na telefonih in običajnih tablicah. Nič občutka »po plastiki«, čeprav v resnici tapkamo po zelo tanki upogljivi foliji, ki je hkrati še zaslon OLED in tipalo za dotik. Le »guba« ostaja, nepravilnost na sredini zaslona, ki je posledica tega, da se tam zaslon pač prepogiba. Sam sem se je hitro navadil, ne opazim je več, poznam pa ljudi, ki jih že pogled nanjo tako odbije, da se s foldom nočejo niti poigrati. Da ne govorim o tem, da je na v resnici res zelo dragi napravi guba pač videti – nedodelano. V Westworldu je vsekakor ni bilo ;).

Težava je se pojavi, ko folda zložimo in ga spremenimo v telefon. Takrat postane očitno, da je to telefon, ki je po uporabnosti nekaj stopenj niže od povprečnih telefonov, ki danes stanejo 300 evrov. Zloženi Fold3 je namreč debel, težak in neroden. Predvsem zaradi tega si ne predstavljam, da bo v tej obliki postal nekaj, kar bi uporabniki množično kupovali. Res, zagotovo obstajajo uporabniki, ki mu bodo to hibo odpustili, tudi Nokijinemu Communicatorju so jo, pa vendar, množičnosti ne napovedujem.

Razpiranje folda zahteva obe roki in skorajda nekaj moči. Kje so časi nokij, ko sem telefon odprl na klik, s pritiskom na tipko?!

Naj nadaljujem, zaslon na sprednji strani je sicer odličen (OLED, 120 Hz), vendar majhen oziroma predvsem – ozek. Že tako je zložena naprava ožja od običajnih telefonov, vendar zaslon na levi strani, tam, kjer je pregibni tečaj, ne sega do roba, ampak do tam manjka dobrega pol centimetra. Tipkati na tipkovnico na tako ozkem zaslonu je težko, vsaj z mojimi velikimi prsti. Kadarkoli hočem malce daljše odgovoriti na sporočilo ali SMS, moram telefon razpreti. Kar je nerodno opravilo že samo po sebi, saj zahteva obe roki in skorajda nekaj moči. Kje so časi nokij, ko sem telefon odprl na klik, s pritiskom na tipko?!

In še – telefon/tablica je kljub debelosti v sestavljeni obliki očitno še vedno pretanek. Pretanek, da bi vanj vgradili 10× zoom, ki ga premore telefonski sorodnik Galaxy S21 Ultra, in pretanek, da bi vanj vgradili enako zmogljivo baterijo, kot jo ima ta telefon. Ker ima fold v tablični obliki večji zaslon, zasloni pa so največji porabniki, je jasno, zakaj dolgotrajno brskanje po njem baterijske odstotke kar hitro porablja …

In vendar, morda sem prestrog, Fold3 je korak v zanimivi, morda celo pravi smeri. Telefon je v tretji generaciji vendarle postal tanjši, kot je bil, zloži se bolj natančno, zaslon zmore odlično mehkih 120 hercev, fotoaparat zmore tudi nekaj zuma (2×), predvsem pa je vse skupaj sestavljeno tako, da je vodoodporno. Prepričan sem, da bo Samsung (in tam nekje na kitajskem morda tudi Huawei) razvoj nadaljeval in morda nekoč odpravil vse to, o čemer sem »pojamral« zgoraj. Oziroma bo morda nekoč preskočil celo na naprednejšo napravo tipa Minority Report. Do takrat pa bom Fold3 večinoma uporabljal kot dobro (in zelo drago) tablico.