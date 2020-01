Je z avtomobilom vse O. K.?

Delovanje avtomobila lahko s pametnim telefonom in z ustreznim vmesnikom ODB preverimo doma in celo med vožnjo. Katere parametre lahko spremljamo? Koliko stanejo vmesniki? Kakšno programsko opremo potrebujemo?

Vmesnik OBDII ELM327 Mini, ki se z računalnikom ali s pametnim telefonom poveže prek bluetootha.

Čeprav smo včasih za analizo delovanja prvih avtomobilov z vmesnikom OBD potrebovali posebna strojna računalniška orodja, so proizvajalci zaradi naraščajoče kompleksnosti avtomobilske elektronike za analizo delovanja posameznih sklopov vozil že kmalu začeli uporabljati (prenosne) osebne računalnike. Danes lahko namesto njih uporabimo tudi pametne telefone, ki se z avtomobilsko elektroniko pogovarjalo prek žične povezave USB ali etherneta oziroma brezžične povezave bluetooth ali Wi-Fi. Za vzpostavitev komunikacije navadno potrebujemo komunikacijski vmesnik, ki ga vstavimo v standardno avtomobilsko podatkovno vtičnico (najpogosteje OBD II).

V spletnih trgovinah komunikacijski vmesniki za domačo rabo stanejo od 10 do 100 USD. Za katerega se bomo odločili, je odvisno predvsem od tega, koliko in katere funkcionalnosti potrebujemo. Nekateri dražji imajo dodaten nabor funkcionalnosti za določene znamke avtomobilov, zato se njihov nakup izplača predvsem, če smo lastniki enega izmed teh avtomobilov. Poleg vmesnika potrebujemo tudi diagnostični programski paket. Osnovni so zastonj, ostale pa moramo kupiti ali pa za njihovo uporabo plačevati mesečno naročnino.

Vmesnik OBD II, ki se z računalnikom ali s pametnim telefonom poveže prek Bluetootha. Ima tudi tipko za vklop, s katero ga lahko izključimo, ko ga ne potrebujemo, ne da bi ga morali izvleči iz vtičnice.

Pester izbor vmesnikov

BlueDriver Bluetooth Professional OBD II Scan Tool je še vedno eden izmed uporabnikom najprijaznejših vmesnikov za dostop do avtomobilskega računalnika s priloženima aplikacijama za iOS in Android z zastonjskimi posodobitvami. Omogoča tudi prikazovanje vseh podatkov OBD II med vožnjo (vendar ne za vse znamke avtomobilov) in njihovo shranjevanje, kar omogoča lažjo diagnostiko avtomobila. Vgrajena podatkovna zbirka razlag, kod napak in navodil za popravila različnih znamk in tipov avtomobilov je nepogrešljiva za domače mehanike. Poleg opisov kod CEL, ki so na voljo za vse znamke avtomobilov, najdemo tudi podrobnejše opise kod in popravil za znamke General Motors (GM), Ford, Chrysler in Toyota. Napravica, ki jo dobimo v spletnih trgovinah za okoli 100 USD, zna preveriti tudi zakonsko ustreznost izpustov škodljivih plinov med delovanjem motorja.

Standardizacija in skladnost z OBD-II

V ZDA je uveljavljena družina standardov SAE, v EU pa standardi ISO. Obvezne elemente standardov, ki se jih morajo držati vsi proizvajalci novih avtomobilov v ZDA, opredeljuje skupina uredb OBD-II, katere evropski ekvivalent je EOBD (European OBD). Tehnični del EOBD, vključno s standardiziramo vtičnico po standardu SAE J1962, je skoraj enak kot pri OBD-II.

EOBD je od leta 2001 obvezen za vse osebne avtomobile za osem ali manj potnikov z bencinskim motorjem, od leta 2004 pa tudi za avtomobile z dizelskim motorjem. Svoji izpeljanki OBD-II, JOBD (japonski OBD) in ADR 79/01 & 79/02, imata tudi Japonska in Avstralija.

Največji svetovni proizvajalci avtomobilov so svoje obstoječe komunikacijske protokole vključili v specifikacijo OBD-II. Tako je v vsakem novejšem osebnem avtomobilu uporabljen eden od naslednjih načinov diagnostike:

̶ SAE J1850 PWM (impulzno-širinska modulacija z 41,6 kb/s (kilobiti na sekundo), Fordov standard).

̶ SAE J1850 VPW (spremenljiva širina impulza z 10,4 kb/s ali 41.6 kb/s, General Motorsov standard).

̶ ISO 9141-2 K-Line (podoben RS-232 z 10,4 kb/s, uporabljajo ga Chrysler ter proizvajalci vozil v Evropi in Aziji.

̶ ISO 14230 KWP2000 (Keyword Protocol 2000) je naslednik ISO 9141-2 s hitrostjo prenosa 10 kb/s.

̶ ISO 15765 CAN (omrežje krmilnikov, angl. controler area network) z 250 kb/s ali s 500 kb/s so razvili pri Boschu za avtomobilsko elektroniko, vendar ga pogosto zasledimo tudi zunaj avtomobilske industrije. Obvezen je za osebne avtomobile z OBD-II ali EOBD, izdelane po letu 2008.

ScanTool OBDLink MX je nekoliko cenejši (stane okoli 80 USD), vendar prav tako nudi polno podporo za komunikacijo prek vmesnika OBD II, razume pa tudi posebne kode lastniških standardov GM SW-CAN in Ford MS-CAN. Njegovi bistveni prednosti naj bi bili hitrost delovanja in kriptografska zaščita pred hekerskimi vdori v brezžični komunikacijski kanal s pametnim telefonom ali prenosnim računalnikom. Vsekakor je kodirani prenos podatkov varnejši od nezaščitenega, kljub temu pa težko trdimo, da za je danes katerikoli računalnik povsem varen pred nadobudnimi hekerji. Napravica ima priloženo aplikacijo proizvajalca z zastonjskimi posodobitvami, deluje pa tudi z nekaterimi zastonjskimi in s plačljivimi aplikacijami za Android ter Windows (vključno s Torque in z DashCommand), ki jih lahko prenesemo z interneta. Proizvajalec prek svojih spletnih strani nudi tudi zastonjske posodobitve vgrajene programske opreme. Kljub temu opozorimo, da vmesnik ne podpira naprav z operacijskim sistemom iOS, »skrega« pa se lahko tudi z računalniki avtomobilov nekaterih znamk, zaradi česar je potreben njihov ponovni zagon, ki zahteva odklop in ponovni priklop akumulatorja. Stane okoli 80 USD.

Univerzalni vmesnik OBD II, ki se z računalnikom ali s pametnim telefonom poveže prek Wi-Fija. Deluje v operacijskih sistemih Windows, Android in iOS.

Carista Bluetooth OBD2 Adapter ne bere le kod napak OBD II, kot že omenjena in večina drugih vmesnikov, temveč omogoča tudi spreminjanje nastavitev v računalnikih nekaterih tipov avtomobilov znamk Audi, BMW, Lexus, Sicon, Toyota in Volkswagen. Ali je dobro, da lahko z mobilnim telefonom odklepamo vrata, spustimo šipe itn., presodite sami. Vmesnik je združljiv z naravami iOS in Android, vendar ne deluje z iPad 2. Podpira tudi aplikacije za nekoliko zastarel, a popularni vmesnik ELM327 in združljive vmesnike. Čeprav stane le okoli 40 USD, moramo za uporabo nekaterih razširjeni funkcionalnosti oziroma programskih vtičnikov plačevati letno naročnino. Prav tako smo primorani k nakupom dodatkov, če potrebujemo razširjene razlage kod OBD II za znamke avtomobilov Audi, BMW, Lexus, Sicon, Toyota in Volkswagen.

iSaddle Super Mini Bluetooth OBDII Scan Tool je gotovo dobra odločitev za tiste, ki ne potrebujejo veliko dodatnih funkcionalnost in želijo prek OBD II ter brezžične povezave Bluetooth brati le standardna sporočila. V celoti podpira standard OBD II, deluje v operacijskih sistemih Android, Windows Mobile, Symbian in na vseh računalnikih PC. Priložene aplikacije so namenjene osebnim računalnikom, aplikacije za pametne telefone pa moramo na internetu poiskati sami; velja poudariti, da vmesnik za zdaj ni združljiv z iOS. Prav tako utegnemo imeti težave, če ga bomo uporabljali v avtomobilih, izdelanih pred letom 2008. Sicer nudi polno podporo standardu OBD II in je združljiv z aplikacijami Torque, OBDscope, ScanMaster in drugimi. Čeprav stane le okoli 12 USD, ga lahko izberemo v črni, oranžni in modri barvi.

AstroAI Bluetooth OBD2 Smart Car Diagnostic Scanner Tool je celo nekaj centov cenejši od iSaddle Super Mini Bluetooth OBDII Scan Tool, vendar poleg standardnih sporočil OBD II prebere tudi nekatere posebne kode proizvajalcev, zajema pa tudi vrednosti s tipal za vsebnost kisika v izpuhu, doziranje goriva, preverjanje ustreznosti emisij itn. Združljiv je z aplikacijami Torque, Dash Command, OBDFusion in OBD Car Doctor, vendar ni združljiv z operacijskim sistemom iOS. Priložena programska oprema je namenjena samo osebnim računalnikom. Stane nekaj manj kot 12 USD.

Kaj pomenijo sporočila in kode OBD?

OBD-II opredeljuje način sporočilne komunikacije, ki ga mora prek enega ali več od petih standardiziranih komunikacijskih protokolov omogočati elektronika osebnega avtomobila. Vsem je skupno to, da avtomobil po prejemu načina delovanja (angl. mode of operation) in podprte standardizirane diagnostične kode (PID, identifikacijska številka parametra) vrne diagnostično kodo ali izmerjene vrednosti. Proizvajalcem pri tem ni treba podpreti vseh načinov in vseh standardnih PID, imajo pa tudi možnost vgradnje nestandardnih načinov delovanja in PID.

OBD-II standardizira 10 načinov delovanja: 1 – prikaz trenutnih vrednosti; 2 – prikaz shranjenih vrednosti ob zadnji sprejeti diagnostični kodi; 3 – seznam shranjenih diagnostičnih kod; 4 – izbriši seznam shranjenih diagnostičnih kod in shranjene vrednosti; 5 – rezultati meritev tipala za merjenje kisika, razen za vodilo CAN; 6 – rezultati meritev za ostala tipala in za tipalo kisika pri uporabi vodila CAN; 7 – prikaz diagnostičnih kod; 8 – operacije za nadzor elektronskih komponent avtomobila; 9 – informacije o avtomobilu; 10 – trajne tabele diagnostičnih kod.

Vrnjene diagnostične kode (DTC, angl. diagnostic trouble codes) so po EOBD razdeljene na 9 področij, ki se nanašajo na pogonski del avtomobila: P00xx – merjenje goriva in zraka ter zunanji nazor izpustov; P01xx – merjenje goriva in zraka; P02xx – merjenje goriva in zraka v sistemu za vbrizgavanje; P03xx – sistem za vžig in napake pri vžigu; P04xx – zunanji nadzor izpustov; P05xx – nadzor hitrosti vozila in nadzor delovanja prostega teka; P06xx – izhodno vezje avtomobilskega računalnika; P07xx – prenos moči; P08xx – prenos moči.

Veepeak OBDCheck Pro Wi-Fi OBDII Scanner nudi polno podporo standardu OBD II in lahko s pametnimi telefoni in z osebnimi računalniki komunicira tudi prek protokola Wi-Fi, zato se z lahkoto izogne morebitnim težavam naprav z operacijskem sistemom iOS pri komunikaciji prek bluetootha. Kljub temu je še vedno sorazmerno poceni in omogoča branje ter brisanje kod OBD II pa tudi izpisovanje vrednosti tipal v realnem času, s čimer lahko spremljamo delovanja motorja, razne napetosti, emisijo izpušnih plinov ipd. Združljiv je z večino aplikacij, ki jih lahko kupimo in prenesemo s spleta: Torque, OBDFusion, Dash Command, OBD Car Doctor idr. Vsekakor ga lahko uporabljamo tudi s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android, vendar aplikacijska programska oprema ni priložena. Stane okoli 27 USD.

BAFX Products 34t5 Bluetooth OBDII Scan Tool je trenutno med najbolje prodajanimi izdelki v spletni trgovini Amazon, za kar gre pripisati zasluge tudi zelo dobrim ocenam kupcev. Čeprav ne podpira naprav z iOS, v celoti podpira OBD II in je združljiv s številnimi aplikacijami, ki jih lahko prenesemo s spleta. Omogoča branje in brisanje kod napak ter sprotno branje podatkov z avtomobilskih tipal. Kljub temu ne omogoča branja posebnih kod proizvajalcev, priložena aplikacija pa je samo za osebne računalnike. Stane okoli 22 USD.

Panlong Wi-Fi OBD2 for Android and iOS je nekoliko cenejši od Veepeak OBDCheck Pro Wi-Fi OBDII Scannerja in s približno enako funkcionalnostjo, vključno s podpro OBD II za širok nabor avtomobilov, a pogrešamo stikalo za vklop. Obenem proizvajalec poudarja, da naprava ni združljiva z avtomobili proizvajalca Nissan. Stane okoli 17 USD.

PLX Devices Kiwi 3 Bluetooth OBDII Diagnostic Scan Tool spada med nekoliko dražje izdelke (stane okoli 100 USD), čeprav nima priloženih programskih aplikacij podobno kot večina dražjih vmesnikov. Namesto tega ima vgrajene statusne lučke, ki prikazujejo stanje komunikacijskih povezav, kar je še posebej pomembno za povezavi Wi-Fi in bluetooth, saj se lahko vselej prepričamo, ali se ni namesto naše mobilne naprav z vmesnikom povezala kaka druga (npr. iz sosednjega avtomobila). Obenem je povezava bluetooth združljiva z različnimi strojnimi osnovami in operacijskimi sistemi. Naprava je tudi manjša in hitrejša od svojih prejšnjih različic, vsekakor pa moramo za ustrezno (licenčno ali zastonjsko) programsko opremo poskrbeti sami.

Diagnostična orodja

V osemdesetih letih preteklega stoletja so dobili osebni avtomobili različne diagnostične vtičnice, ki so bile pred letom 1996 večinoma nameščene v motorjem delu avtomobila, ob prostoru za varovalke, in niso bile standardizirane. Proizvajalci so uporabljali tudi različne razporeditve priključkov, zato prva različica OBD ni bila najbolj uspešna, saj smo za zajem vrednosti potrebovali za vsak tip avtomobila drugačen računalniški vmesnik ali namensko napravo. Razmah avtomobilske diagnostike je prinesel šele OBD-II s predpisanima tipom vtičnice in z razporedom priključkov, ohranil pa je tudi nekaj nestandardiziranih priključkov, ki omogočajo proizvajalcem avtomobilov vgradnjo dodatnih diagnostičnih protokolov ob hkratni implementaciji zahtevanih funkcionalnosti OBD-II.

Namenske diagnostične naprave vsebujejo mikroračunalnik, zaslon in enostavno tipkovnico, računalniški vmesniki pa so le pretvorniki med različnimi komunikacijskimi protokoli in vodili. Podrobno obdelavo in prikaz podatkov v celoti izvaja programska oprema v namiznem računalniku, notesniku, tablici ali celo mobilnem telefonu. Vsi so večinoma zmogljivejši od namenskih naprav, vendar ni nujno, da bomo lahko v internetu vselej dobili ustrezen (brezplačni) programski paket. Starejši vmesniki delujejo prek vrat RS-232, novejši pa prek USB, etherneta, bluetootha ali celo Wi-Fija.

Po drugi strani ponujajo proizvajalci v avtomobilov v sodelovanju s specializiranimi razvijalci elektronike podporo za lastne komunikacijske protokole in dodatna zaprta komunikacijska omrežja, do katerih z običajnimi diagnostičnimi orodji ne moremo. Gre predvsem za dostop do raznih nastavitev delovanja motorne in druge elektronike, ki jih domačim in nepooblaščenim mehanikom ni dovoljeno spreminjati. Te lahko nastavljamo zgolj z originalnimi namenskimi diagnostično-servisnimi orodji, ki navadno vključujejo tudi ustrezne računalniške vmesnike in programsko opremo.

LELink Bluetooth Low Energy OBD-II Car Diagnostic Tool For iPhone/iPod/iPad je poceni (stane okoli 35 USD), hkrati pa tudi ljubiteljem Applovih mobilnih naprav omogoča povezljivosti prek bluetootha. Vmesnik je sicer namenjen izključno iPhonu 4s, iPadu 3, iPadu Mini in iPodu Touch pete generacije ter novejšim izdelkom, medtem ko se z drugimi napravami ne zna povezati. Vseeno pa je nabor aplikacij za mobilne naprave, iz katerih ga lahko uporabljamo, pester: EngineLink (aplikacijo moramo uporabiti, ko se prvič povežemo), OBDFusion, ezOBD, LeafSpy Pro, Mode6 in Dyno Chart. Izdelek vključuje tudi podatkovne knjižnice za nekatere modele avtomobilov proizvajalcev General Motors, Ford in Toyota.

Programska orodja …

Naslednja koraka sta analiza in prikaz zajetjih podatkov, za katera moramo v pametni telefon ali PC namestiti ustrezno programsko aplikacijo. Večina je napisanih za operacijske sisteme Android, iOS in Microsoft Windows. Na naprave z iOS lahko aplikacije namestimo kar iz Applove spletne trgovine (itunes.apple.com), na naprave z Androidom pa iz Googlove spletne trgovine (play.google.com), kar velja tudi za aplikacije v nadaljevanju, medtem ko lahko večino aplikacij za naprave Windows potegnemo s spletnih strani njihovih proizvajalcev, redko pa (tudi) iz Microsoftove spletne trgovine (store.microsoft.com). Čeprav so pri avtomobilski diagnostiki priročnejši pametni telefoni, je veliko aplikacij tudi za PC, a je večina namenjena profesionalni rabi.

… za pametne naprave

BlueDriver OBD2 Scan Tool App for iOS and Android je brezplačna aplikacija, namenjena lastnikom BlueDriver Bluetooth (Professional) OBD II Scan Toola. Omogoča branje in interpretacijo različnih kod kakor tudi brisanje kod napak. Med pomembnejšimi vgrajenimi razširjenimi diagnostičnimi funkcijami so tudi testi za sistem ABS, prenos moči in nadzor elektronike zračnih mehov. Preverjamo lahko tudi delovanje luči vozila, na voljo pa je tudi 4,5 milijona navodil za odpravo napak pri različnih tipih vozil različnih proizvajalcev. Podatke tipal si lahko ogledujemo v živo, lahko pa sliko v določenem trenutku tudi zamrznemo in natančneje preverimo izpisane vrednosti. Velja omeniti še to, da aplikacija deluje z iOS 8.0 in novejšim, lastniki iOS 11.x pa utegnejo imeti težave s povezljivostjo. Vsekakor je pomembno, da namestimo zadnje popravke, ki preprečujejo morebitne težave z »zamrzovanjem« aplikacije.

U-Scan z digitalnim prikazom izmerjenih vrednosti.

Lahko razvijamo tudi sami?

Na spletu je že več projektov, kjer so avtorji za zajem podatkov uporabili enostavne vmesniške razširitve (npr. PiCAN2) za vzpostavitev povezave prek OBD II, in mikroračunalnike, kot je Raspberry Pi, in sami napisali ustrezno programsko opremo, katere izvorno kodo lahko prenesemo z interneta.

Doma izdelana naprava za avtomobilsko diagnostiko.

OBD Fusion za Android in iOS ima vgrajenih nešteto funkcij, med drugim omogoča prikaz trenutnih vrednosti tipal, napovedovanje porabe goriva in preverjanje ekonomičnosti porabe, branje kod napak in njihovo brisanje. Med uporabniki je aplikacija zelo priljubljena, saj omogoča tudi določanje lokacije vozila in preverjanje skladnosti izpušnih plinov z zakonodajami različnih držav. Primerna je za vozila, izdelana po letu 1996, in združljiva z veliko vmesniki. Moti le to, da moramo veliko dodatnih funkcionalnosti dokupiti.

OBDLink Car Diagnostic App Android je dobra izbira za tiste, ki želijo zgolj osnovno funkcionalnost in enostavno uporabo. Omogoča branje kod napak in njihovo brisanje, zajemanje podatkovnih okvirov in ogledovanje do 90 podatkov v realnem času. Prilagodimo lahko tudi prikaz izmerjenih vrednosti in preverimo skladnost izpušnih plinov z zahtevami zakonodaje posameznih držav ter ekonomičnost porabe goriva. Aplikacija omogoča tudi zastonjske posodobitve in deluje v operacijskih sistemih Android od različice 4.0.3 naprej.

Dash je zasnovan kot voznikov pomočnik, ki avto spremeni v pametno vozilo. Zna veliko več kot le sprejemati sporočila iz vmesnika OBD II. Prek sprejemnika GPS v pametnem telefonu lahko sledi trenutni lokaciji avtomobila pa tudi predlaga najcenejše možnosti nakupa goriva. Ker je izdelan za ameriški trg, je združljiv z večino avtomobilov z OBD II, izdelanih po letu 1996. Lahko odklene tudi dodatno funkcionalnost vozila kakor svetuje tudi pri zmanjšanju njegovih stroškov vzdrževanja in uporabe ter opozarja na morebitne težave, preden avto odpove poslušnost. Vmesnik OBD II obvezen, saj logistične funkcionalnosti niso vezane nanj. Za uporabo aplikacije moramo plačevati mesečno naročnino. Res pa je, da je v prvi vrsti namenjen prevozniškim podjetjem in se osredotoča predvsem na območje ZDA.

Torque Pro OBD Code Reader App ne omogoča le branja in brisanja kod napak, temveč tudi upravljanje motorne elektronike in prikaz zmogljivosti avtomobila kakor tudi podatkov z različnih tipal. Vtičniki omogočajo tudi sledenje avtomobilu prek sistema GPS ter glasovno opozarjanje, denimo, če je nivo hladilne tekočine v hladilnem sistemu prenizek.

OBD Auto Doctor Vehicle Diagnostic App je med najbolj priljubljenimi aplikacijami za iOS in ima enostaven uporabniški vmesnik, ki pametni telefon spremeni v učinkovito diagnostično orodje z možnostmi preverjanja ustreznosti izpušnih plinov, branja identifikacijske številke vozila in grafičnim prikazom (trenutnih) vrednosti različnih tipal. Poročila o delovanju vozila lahko do šestim družinskim članom pošilja tudi na njihove e-poštne naslove. Osnovna različica je brezplačna, za profesionalno z razširjeno funkcionalnostjo pa moramo plačati. Deluje pod iOS 9 ali novejšim.

… za PC

TOAD (www.totalcardiagnostics.com) je kompleksno diagnostično orodje, ki ga lahko uporabljajo tudi profesionalni mehaniki, saj zmore za posamezno vozilo odkriti prek 15.000 različnih težav. Omogoča tudi nastavljanje motorne elektronike, denimo za optimalnejšo porabo goriva, podaljšanje življenjske dobe motorja itn. Združljiv je z veliko vmesniki OBD II ter različnimi tipi avtomobilov in avtomobilskimi znamkami. Postreže tudi s podatki, ki so običajno na voljo le mehanikom na pooblaščenih servisih, saj vključujejo navodila in nasvete za popravilo. Sami lahko zato odpravimo tudi napake, za katere bi nam serviserji mastno zaračunali.

AutoEnginuity’s ScanTool (www.autoenginuity.com), ki je na voljo za Windows in iOS, posveča največ pozornost priznanim avtomobilskim znamkam, med katerimi so BMW, Ford, GM, Chrysler in Porsche. Omogoča preverjanje kod napak in njihovo odpravljanje, kar vključuje pomembne podsisteme, kot je ABS, kakor tudi dvosmerni nadzor nad posameznimi parametri delovanja avtomobila in strojno učenje. Mogoč je tudi izvoz zajetih podatkov v obliki preglednic (npr. v datoteki *.csv). Orodju zamerimo le visoko ceno, saj je namenjeno predvsem profesionalnim mehanikom, za katere njegov nakup ni velik strošek.

PCMScan (www.palmerperformance.com) je diagnostično orodje s polno funkcionalnostjo, ki podpira številne vmesnike OBD II. Omogoča spremljanje, grafični prikaz, shranjevanje in ponovni ogled poteka spreminjanja vrednosti merjenih parametrov kakor tudi zajemanje in analizo vsakovrstnih kod napak. Podpira avtomobile, izdelane po letu 1996, ameriških, azijskih in evropskih proizvajalcev. Mogoč je tudi izvoz zajetih podatkov v obliki preglednic v zapisu *.csv, ki ga lahko uvozimo v Microsoft Excel. Pri tem lahko uporabljamo tako angleški sitem merskih enot kot tudi metrični sistem (sistem SI).

Če je bila pred leti računalniška avtomobilska diagnostika le v domeni pooblačenih servisov, je danes za sorazmerno malo denarja na voljo slehernemu vozniku, ki ima vmesnik OBD II in pametni telefon, tablico, dlančnik ali prenosni osebni računalnik …

Aplikacija TORQUE za pametne telefone.

Prikaz navideznih analognih instrumentov na zaslonu pametnega telefona (Torque).