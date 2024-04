Je vaše IT-okolje pripravljeno na prihodnost?

Poslovni svet in digitalna okolja se razvijajo z izjemno hitrostjo, zato se podjetja nenehno soočajo z izzivi – bodisi prilagajanja bodisi zaostajanja. Kako se spopasti z umetno inteligenco, avtomatizacijo, s hibridnimi oblaki in varnostnimi grožnjami naenkrat? Skrbnikom IT-infrastrukture v teh časih res ni lahko.

Naj že takoj zapišem eno sklepnih misli: pri zagotavljanju prihodnosti infrastrukture IT ne gre za čimprejšnjo implementacijo vsake nove ali obetajoče tehnologije. Gre za strateško načrtovanje, prilagajanje rešitev IKT-okolju podjetja in dolgoročno vizijo. Najbolje se ga je lotiti s preverjenim receptom. Najprej analizirajte edinstvene poslovne potrebe podjetja, obstoječo infrastrukturo IT in proračunske omejitve, da bi ugotovili, katere tehnologije so za vas najpomembnejše in jih lahko zagotovite na stroškovno učinkovit način.

