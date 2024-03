Jaz, film

Urejanje videov je pogosto računalniško opravilo, zato so operacijski sistemi od nekdaj privzeto ponujali programska orodja zanj. Medtem ko je Windows svoj urejevalnik opustil, se nas iMovie v macOS drži kot klop. Na srečo, saj gre za odlično platformo, s katero slehernik brez težav združi vrsto videoposnetkov, jih obdela, doda prehode in druge učinke ter ustvari nekaj zanimivega.

Applov program iMovie je priljubljena izbira za urejanje videoposnetkov na računalnikih Mac, telefonih iPhone in tablicah iPad. Odlikuje ga uporabniku prijazen vmesnik, ki omogoča enostavno in intuitivno urejanje videoposnetkov, kar ga naredi primernega tako za začetnike kot tudi bolj izkušene uporabnike, ki želimo hitro in učinkovito obdelati svoje videovsebine. Zaslon programa je razdeljen na tri dele, knjižnico Project Media, predvajalnik Media Viewer in časovni trak Timeline. Program iMovie krasijo hitro dodajanje posnetkov in elementov v projekt, njihovo urejanje ali odstranjevanje, predloge, ki poskrbijo za profesionalni videz končnih izdelkov, napredne možnosti za urejanje zvoka, vključno z možnostjo dodajanja zvočnih učinkov, glasbene podlage in izboljšanja dialoga, široka paleta videoučinkov in filtrov, ki jih je mogoče uporabiti za nadgradnjo ali spremembo videza videoposnetkov, podpora za ločljivost 4K, uporaba tehnike zelenega zaslona, s katero lahko uporabniki zamenjamo ozadje videoposnetka z digitalno sliko ali drugim videoposnetkom, ter enostavno deljenje videov na različnih platformah.

Zakup člankov