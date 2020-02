Jasen pogled brez anonimnosti

Na internetu je moč najti tri milijarde fotografij ljudi. Strojno učenje in nevronske mreže omogočajo prepoznavanje obrazov. Današnja računska moč omogoča iskanje po teh fotografijah. Le vprašanje časa je bilo, kdaj bo kdo našteto združil in ubil anonimnost. Veliki brat ima vietnamsko poreklo, rodil se je v Avstraliji in svoje orodje razvil v ZDA.

Januarja 2017 je brez velikega pompa na iOS in kmalu zatem še na Android prispela aplikacija FaceApp. Na voljo je še danes in uporablja algoritme strojnega učenja za manipulacije s fotografijami oseb. Nanje je mogoče nanesti ličila, spremeniti barvo las ali pričesko, dodati brado, očala, narisati kakšen tatu, zamenjati spol itd. Spremenimo lahko tudi razpoloženje, denimo dodamo nasmeh, zaskrbljenost ali užaljenost. Številnih filtrov in drugih mehanizmov za izboljšavo fotografij niti ne bomo posebej izpostavljali.

