Jabolčni zaliv svežine

Uporabnike računalnikov Mac je ob približno istem času kot vsako leto pred kratkim pričakalo sporočilo, da je na voljo večja nadgradnja operacijskega sistema macOS. Monterey prinaša obilo svežine in nadaljevanje zbliževanja z jabolčnim mobilnim svetom, obenem pa lastnike strojev z Intelovim procesorjem počasi naganja proti nakupu novega računalnika s procesorjem M1, ki so ga razvili hišni mojstri v Cupertinu. Veliko novosti je namreč ekskluzivno namenjenih prav njim.

Preden začnemo z nasveti za uporabo novega operacijskega sistema macOS Monterey, je treba vedeti, da so nekatere sveže zmožnosti namenjene zgolj računalnikom s procesorjem M1. Gre za hišni procesor, predstavljen leta 2020 s splavitvijo novih prenosnikov MacBook Air in MacBook Pro ter računalnika Mac Mini, ki je arhitekturno podoben čipovju v telefonih iPhone in tablicah iPad. Na Applovih računalnikih z Intelovim procesorjem tako ne bodo delovali zemljevidi z zemeljsko oblo 3D ter izdatnejšimi podrobnostmi, prostorski zvok na novih slušalkah AirPods, narek brez internetne povezave, dodatni jeziki, s katerimi Siri besedilo pretvarja v govor, ter zamegljeno ozadje pri video telefoniji FaceTime. Podrobneje si bomo ogledali zvijače, ki so namenjene vsem lastnikom z novim macOS združljivih macov (vsaj MacBook 2016, MacBook Air 2015, MacBook Pro 2015, iMac 2015, iMac Pro 2017 in Mac Mini 2014).

