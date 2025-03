Izzivi digitalne preobrazbe ostajajo

Zdaj je pred nami naslednja svetleča stvar, ki krade našo pozornost. Umetna inteligenca. Ki vsekakor je lahko del digitalne preobrazbe. Ni pa njen temelj. A kot da direktorji informatike in vodstva podjetij tega ne bi razumeli. Poglejte pri sebi – velik del proračuna za IT je verjetno usmerjen v implementacijo rešitev generativne umetne inteligence z razlago, da podjetje želi povečati učinkovitost, zmanjšati stroške ter dostopati do novih trgov in strank. Vse lepo in prav, a ne ubirajte bližnjic. Pri naložbah v nove tehnologije, kakršna je umetna inteligenca, je treba nujno upoštevati tri ključne izzive IT-okolij – varnost, tehnologijo in kadre.

Drži, da je pandemija pospešila vlaganja v svet IT, da smo lahko delali in se izobraževali na daljavo. Nekaj od teh navad smo ohranili še danes. Torej smo sebi in drugim dokazali, da se spremembe da uvesti. Ampak zdi se mi, da se hitro vračamo na stara pota, vsaj kar zadeva digitalno preobrazbo. Pravilno smo postavili en košček, a mozaik je še velik.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Drži, da je pandemija pospešila vlaganja v svet IT, da smo lahko delali in se izobraževali na daljavo. Nekaj od teh navad smo ohranili še danes. Torej smo sebi in drugim dokazali, da se spremembe da uvesti. Ampak zdi se mi, da se hitro vračamo na stara pota, vsaj kar zadeva digitalno preobrazbo. Pravilno smo postavili en košček, a mozaik je še velik.

Zdaj je pred nami naslednja svetleča stvar, ki krade našo pozornost. Umetna inteligenca. Ki vsekakor je lahko del digitalne preobrazbe. Ni pa njen temelj. A kot da direktorji informatike in vodstva podjetij tega ne bi razumeli. Poglejte pri sebi – velik del proračuna za IT je verjetno usmerjen v implementacijo rešitev generativne umetne inteligence z razlago, da podjetje želi povečati učinkovitost, zmanjšati stroške ter dostopati do novih trgov in strank. Vse lepo in prav, a ne ubirajte bližnjic. Pri naložbah v nove tehnologije, kakršna je umetna inteligenca, je treba nujno upoštevati tri ključne izzive IT-okolij – varnost, tehnologijo in kadre.

Zatika in spotika se že pri varnosti. »Sodobna tehnologija ne more zagotoviti varnega sistema v odprtem okolju.« Takole se prevedeno bere citat iz poročila delovne skupine Pentagonovega znanstvenega odbora za računalniško varnost iz leta 1968. Da, pravim vam, da je kibernetska varnost desetletja star izziv. Ki ostaja nerešen. Še več, čedalje bolj pereč je, saj je danes delo napadalcev lažje in cenejše. S tem, ko je vse več stvari povezanih v omrežja in tehnologija postaja vseprisotna, postajajo varnostna tveganja še bolj razširjena. Stalna rast varnostnih incidentov doma in po svetu priča o tem, da obramba (še) ne 'štima'. Če kaj, potem najprej poskrbite za varnostno preobrazbo poslovanja. Pri tem si lahko pomagate s 'trislojno' mantro mojega kolega, etičnega hekerja, ki na svojih predavanjih pogosto izpostavlja:

- V vse, kar je povezano, je mogoče vdreti.

- Nič ni nikoli popolnoma varno.

- IT-okolje je tako varno, kot je varen njegov najšibkejši člen.

Preden zaidem – vrnimo se k preobrazbi. Velik izziv so tehnologije oziroma, povedano drugače, integracija starih in novih tehnologij. Če je mogoče staro povsem zamenjati z novim, to storite. A na način, da s seboj potegnete tudi zaposlene. Razložite in pokažite jim, kakšne konkretne koristi imajo od rabe novih tehnologij in novega načina dela. Pomnite, digitalne preobrazbe ni brez ljudi. Morda se zdi očitno, a vseeno velja ponoviti: digitalna preobrazba ne pomeni zamenjave ljudi s tehnologijo, temveč ljudem pomagati, da bodo bolje delali s tehnologijo. Digitalna preobrazba mora biti osredotočena na človeka (in njegovo delo).

Vem, težko je najti že tako redke strokovnjake v svetu IT, npr. podatkovne znanstvenike in razvijalce algoritmov umetne inteligence. Toda ljudje smo učljiva bitja. Motivirajte perspektivne in vedoželjne zaposlene, da pridobijo nova znanja in spretnosti. Že osnovna digitalna pismenost zaposlenih se v preteklosti ni zgodila le skozi izobraževalni sistem. Podjetja imate danes glavno vlogo pri zagotavljanju ustreznega usposabljanja zaposlenih na podlagi tega, kar poslovanje potrebuje danes in bo zahtevalo jutri.

Za konec naj vas le še opomnim, da ste v podjetju vsi v istem čolnu, zato velja veslati v isto smer. Med vodstvom in zaposlenimi mora obstajati usklajenost, saj to daje najboljše možnosti za uspeh digitalne preobrazbe. Pa srečno.