Izziv za britanske samovozeče avtomobile

Britansko zagonsko podjetje Wayve za razvoj samovozečih avtomobilov se je usmerilo proti zahodu. Njegovi avti so se naučili voziti po londonskih cestah, a je podjetje napovedalo, da bo tehnologijo začelo preizkušati tudi na cestah v San Franciscu in okolici. To predstavlja nov izziv, saj bo njegova umetna inteligenca morala preklopiti z vožnje po levi strani vozišča na vožnjo po desni.

Will Douglas Heaven, MIT Technology Review

