Izvor podatkov za razvijanje umetne inteligence

Pri umetni inteligenci (UI) so najpomembnejši podatki. Za učenje algoritmov, da potem storijo, kar želimo, potrebujemo kupe in kupe podatkov, in kar vnašamo v modele UI, odloča, kaj bodo ti proizvedli.

Melissa Heikkilä in Stephanie Arnett, MIT Technology Review

