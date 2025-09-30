Iztrebljevalci virusov

Najprej se morate prijaviti . V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate .

Primerjave zmogljivosti protivirusne programske opreme objavljajo števili spletni mediji, kot so PC World (pcworld.com), PC Magazine (pcmag.com) in SafetyDetective.com. Avtorji lestvic pri ocenjevanjih upoštevajo različne kriterije, na osnovi katerih programe točkujejo in razvrščajo. Uvrstitve na lestvicah se obenem pogosto spreminjajo, saj izdelovalci protivirusnih programov dodajajo nove funkcionalnosti in izboljšujejo obstoječe.

Pregledali smo lestvice protivirusnih programov in preverili, kaj zmorejo in katerim lahko zaupamo.

Na prvih mestih so najpogosteje uveljavljeni protivirusni programi, ki jih poznamo že vsaj dve desetletji. Večina ponuja brezplačne različice z okrnjeno funkcionalnostjo.

Ali protivirusni program sploh potrebujem?

Zaradi bliskovitega razvoja zlonamerne programske opreme v hekerskih skupnostih se grožnje za okužbo domačih in službenih računalnikov povečujejo. Čeprav imata Windows 10 in 11 privzeto vgrajeno zaščito pred zlonamerno programsko opremo, pri čemer Windows 11 v osnovi zahteva tudi uporabo čipa TPM 2.0 (Trusted Platform Module – modul za vzpostavitev varne platforme), omogoča namenska protivirusna programska oprema bistveno višjo stopnjo zaščite, ki je celovitejša in tudi lažja za upravljanje protivirusnih funkcionalnosti.

Mnogi menijo, da so računalniki Windows 11 z arhitekturo ARM64 varnejši pred zlonamerno programsko opremo, kar do neke mere drži, vendar bi morali pri tem upoštevati tudi, da poskuša Microsoft z Windows 10 in 11 razvoj programske opreme za strojni platformi x64 in ARM64 poenotiti. Preskok zlonamerne programske opreme z ene platforme na drugo zato postaja vse enostavnejši. Vse bolj ogroženi so tudi računalniki z operacijskima sistemoma Android in iOS in seveda tisti, ki poganjajo Mac OS. Bolje je, če uporabljamo katero od različic operacijskega sistema Linux, saj so računalniki s tem operacijskim sistemom zaradi veliko manjše razširjenosti redkejša tarča.

Norton Antivirus in Norton 360 za odkrivanje spletnih prevar uporabljata umetno inteligenco.

Norton Antivirus in Norton 360 (de.norton.com) sta letos na vrhu številnih protivirusnih lestvic, saj le malo vplivata na hitrost delovanja PC in vsebujeta varnostne elemente, kot jih potrebuje večina uporabnikov. Nakup se izplača tistim, ki potrebujejo celovito zaščito proti zlonamerni programski opremi, zaščito proti spletnemu ribarjenju, požarni zid, upravljalnik gesel in neomenjen dostop do internetna prek Nortonovih strežnikov VPN. V vse protivirusne programe je po novem vgrajena tudi zaščita Genie scam protection za odkrivanje spletnih prevar ob pomoči umetne inteligence.

Čeprav Norton za svoje izdelke zaračunava letno naročnino, omogoča 14-dnevno brezplačno preizkušanje paketa Norton 360 Deluxe. Letna naročnina na Norton Antivirus, s katerimi lahko zaščitimo en PC, mac, računalniško tablico ali pametni telefon, stane 19,99 evra. Omogoča zaščito pred virusi, zlonamerno programsko opremo, izsiljevalsko programsko opremo in hekerskimi napadi. Poleg tega pa še 2 GB varne oblačne shrambe v Nortonovem računalniškem oblaku in upravljalnik gesel.

Nekoliko dražji Norton 360 standard za 34,99 evra omogoča večjo oblačno shrambo (10 GB) in dostop do interneta prek Nortonovega VPN. Z Nortonom 360 Deluxe lahko za letno naročnino 38,99 evra zaščitimo do pet zgoraj omenjenih računalniških naprav, pri čemer so na voljo 50 GB varne oblačne shrambe, starševski nadzor za zaščitene naprave družinskih članov in preverjanje, ali so se na temnem internetu morda znašli naši osebni podatki. Z najdražjim Noton 360 Advanced lahko zaščitimo do deset naprav, pri čemer je na voljo 200 GB oblačne shrambe. Poleg že naštetih funkcionalnosti omogoča še pomoč pri povrnitvi ukradene digitalne identitete in elektronske denarnice. Norton lahko zazna tudi nenavadne bančne transakcije z našega računa.

Če se v 60-dnevnem preizkusnem obdobju, ko smo že plačali naročnino, premislimo, nam povrnejo denar. Povejmo še, da smo v primeru, da Nortonova programska oprema ne more odstraniti zlonamerne programske opreme iz z njim zaščitenega računalnika, upravičeni do povračila kupnine.

Avast Antivirus (avast.com) dobro zaščiti računalnik pred zlonamerno programsko opremo, pri čemer je njegov učinek na hitrost delovanja računalnika neznaten. Med ponujenimi funkcionalnostmi pogrešamo le upravljalnik gesel.

Zastonjska različica Free Antivirus med poganjanjem programov zazna viruse in izsiljevalsko programsko opremo pa tudi ostale nevarnosti. Omogoča tudi odkrivanje nevarnosti, ki na računalnik prežijo iz brezžičnih omrežij Wi-Fi. Na voljo je tudi opozarjanje na lažne spletne trgovine.

Za letno naročnino 49,99 evra Premium Security omogoča še varno zaganjanje sumljivih aplikacij, njegov napredni požarni zid pa samodejno blokira hekerske napade. Paket vključuje tudi preprečevanje zlorabe z računalnikom povezanih spletnih kamer oziroma oddaljeno vohunjenje prek njih. Včasih utegne biti uporabna tudi funkcionalnost brisanja zaupnih datotek, ki jo navadno potrebujemo ob zamenjavi podatkovnega pogona. Samodejno posodabljanje v računalnik nameščenih aplikacij z zadnjimi različicami prav tako pomembno prispeva k zagotavljanju visoke stopnje varnosti.

Zaščitimo lahko do deset računalniških naprav PC, mac in pametnih naprav z operacijskima sistemoma Android in iOS.

Avast se pohvali z brezplačnimi rešitvami, a za zmogljivejše pakete moramo plačati naročnino.

Različica Ultimate za letno naročnino 79,99 evra k vsem naštetim funkcionalnostim doda še razširjeno brisanje odpadnih datotek, varni Avastov VPN za dostop od interneta in storitev Avast AntiTrack, ki zastre digitalni odtis računalnika, s čimer prepreči predvajanje poosebljenih oglasov. Če se v 30-dnevnem preizkusnem obdobju, potem ko smo že plačali naročnino, premislimo, vrnejo denar.

TotalAV Antivirus (totalav.com) nekatere lestvice zmogljivosti protivirusnih programov uvrščajo na prvo ali drugo mesto, takoj za Nortonom, saj je učinkovit pri zaznavanju in odstranjevanju virusov ter enostaven za namestitev in uporabo, njegov učinek na hitrost delovanja računalnika pa majhen. Tako kot predhodnika vključuje številne funkcionalnosti, med katerimi so protivirusno delovanje, preprečevanje spletnega ribarjenja, VPN in upravljalnik gesel. Pogrešamo le požarni zid. Po namestitvi je na voljo brezplačna različica z okrnjeno funkcionalnostjo, ki pa ne omogoča zaščite pred virusi v realnem času.

Letna naročnina za različico Premium, ki omogoča zaščito pred računalniškimi virusi, izsiljevalsko programsko opremo in drugo zlonamerno programsko opremo v realnem času ter vključuje tudi njihovo odstranjevanje, znaša 99 evrov. Omogoča tudi iskanje še neodkritih nevarnosti ob pomoči umetne inteligence (Zero Day Cloud Scanning) in potencialno nezaželenih aplikacij ter preprečuje spletno ribarjenje. Med brskanjem po spletu pride prav tudi možnost blokiranja prikazovanja oglasov. V naročnini Premium je omogočena zaščita do treh naprav.

TotalAV WebShield lahko namestimo tudi v Google Chrome kot razširitev. Deluje tudi v računalnikih s platformo ARM64, npr. Raspberry Pi 5.

Zmogljivejša različica Internet Security za 129 evrov letno k naštetim funkcionalnostim doda še VPN, prek katerega lahko varno brskamo po spletu, in omogoča zaščito do šestih naprav, medtem ko jih najzmogljivejša različica Total Security (149 evrov letno) varuje kar osem. Ta ima poleg že omenjenih funkcionalnosti vgrajen še upravljalnik gesel Total Password.

Če si do 30 dni po nakupu plačljive različice TotalAV premislimo in vrnemo licenco, nam povrnejo naročnino.

Bitdefender Antivirus (bitdefender.com) je odličen protivirusni program z učinkovito zaščito pred zlonamerno programsko opremo in spletnim ribarjenjem, premore pa tudi požarni zid in varen dostop do interneta prek VPN ter skoraj ne vpliva na hitrost delovanja računalnika. Na številnih lestvicah zmogljivosti protivirusne programske opreme je uvrščen nekoliko niže kot predhodniki, saj VPN in upravljalnik gesel do nedavnega nista bila na voljo.

Za protivirusne programe (različice za Windows, Mac OS, Android in iOS) za podjetja in za zasebno rabo (za posameznike in družine) nudijo 30-dnevno preizkusno obdobje. Najcenejši Bitdefender Total Security ponujajo s popustom za nove naročnike za 59,99 dolarja, medtem ko je njegova redna letna naročnina 100 dolarjev. Omogoča zaščito pred virusi, odkrivanje in preprečevanje spletnih prevar ter zaščito digitalne identitete, upravljalnik gesel in VPN z omejenim prenosom podatkov do 200 MB dnevno. Omogoča tudi osnovno zaščito digitalne identitete, saj lahko prikaže seznam organizacij, ki so (zaradi pomanjkljivega varovanja) omogočile dostop do naših osebnih podatkov. Zaščitimo lahko do pet naprav.

Bitdefender zaščiti računalnike posameznikov in družin ter malih, srednjih in velikih podjetij.

Dražja različica Premium Security za 79,99 dolarja letno s popustom za nove naročnike (redna cena 120 dolarjev) ponuja še inovativno zaščito elektronske pošte, pilota za odkrivanje spletnih prevar (scam pilot) in preprečevane prikazovanja oglasov med brskanjem po spletu ter sledenja brskanju ob pomoči sledilcev (angl. anti-tracker) in neomejen prenos podatkov prek VPN. Zaščita pred krajo digitalne identitete je enaka kot pri osnovni različici.

Ultimate Security, za katero morajo novi naročniki odšteti 89,99 dolarja letno (redna cena 150 dolarjev letno), k naštetim funkcionalnostim dodaja še zaščito digitalne identitete, sprotno preverjanje morebitnega pojava naših osebnih podatkov na temnem internetu in vizualizacijo našega digitalnega odtisa.

Najdražja različica Ultimate Security Plus (119,99 dolarja letno za nove naročnike, redna cena 189,99 dolarja letno) dodaja še zaščito pred poneverbami za osebne finance, ki vključuje zavarovanje za odškodnino do milijon dolarjev za škodo, povzročeno zaradi kraje digitalne identitete.

McAfee Antivirus (mcafee.com) je še eden od priljubljenih protivirusnih programov, ki so na tržišču že od konca 80-ih let preteklega stoletja. Vključuje vse varnostne elemente, ki jih potrebujemo za varno uporabo računalnika: popolna zaščita pred zlonamerno programsko premo, zaščita pred spletnim ribarjenjem, požarni izd, VPN, urejevalnik gesel, intuitivni uporabniški vmesnik in menda neznaten vpliv na hitrost delovanja računalnika. Deluje v operacijskih sistemih Windows, Mac OS, iOS in Android. Če z McAfee Antivirus nismo zadovoljni, lahko v roku 30 dni po nakupu vrnemo licenco in dobimo povrnjeno naročnino.

Izbiramo lahko med individualnimi in družinskimi naročninami, ki zaščitijo neomejeno število naprav. Osnovna individualna različica Basic za eno napravo za 29,95 evra letno (za nove uporabnike, redna cena 86,95 evra) zagotavlja protivirusno zaščito, osnovni nadzor nad digitalno identiteto, požarni izd, upravljalnik gesel, iskanje in zapiranje varnostnih lukenj, zaščito pri spletnem brskanju, varni dostop v internet prek VPN, tehnično pomoč McAffeejevih strokovnjakov ter dostop do zbirke znanja.

Velikokrat nagrajeni McAfee Antivirus poznamo že od leta 1987.

Različica Essential (39,95 evra letno za nove naročnike, redna cena 109,95 evra letno) lahko zaščiti do pet naprav, medtem ko različici Premium (za nove naročnike 44,95 evra letno, redna cena 129,95 evra letno) in Advanced (za nove naročnika 64,95 evra letno, redna cena 149,95 evra letno) ponudita dodatne funkcionalnosti, kot sta čiščenje spletnih računov, ustvarjenih med spletnimi prevarami, in orodje za upravljanje socialne zasebnosti. Različica Advanced omogoča še dostop do strokovnjakov za povrnitev digitalne identitete in pomoč ob izgubi digitalne denarnice. Kot družinski različici z neomejenim številom naprav sta na voljo le Premium (za 49,95 evra letno za nove naročnike, redna cena 139,95 evra letno) in Advanced (74,95 evra letno za nove naročnike, redna cena 169,95 evra letno). Poleg enakih lastnosti kot enouporabniški različici imata vgrajeno tudi možnost starševskega nadzora.

Panda Antivirus (pandasecurity.com) nudi kakovostno protivirusno zaščito, ki je glede na spletne lestvice nekoliko slabša od, denimo, Nortonove ali McAfeejeve. S svojim delovanjem navadno skoraj ne upočasnjuje računalnika, pri čemer podpira vse varnostne elemente: zaščito proti zlonamerni programski opremi, preprečevanje spletnega ribarjenja, požarni zid, dostop do interneta prek VPN, upravljalnik gesel itn.

Varno spletno brskanje

»Širijo se govorice«, da protivirusna programska oprema za računalnike z operacijskim sistemom Linux preprosto ni potrebna, če pa jo že namestimo, ničesar ne odkrije. Ni popolnoma tako.

Že spletni brskalnik Google Chrome lahko nase navleče številne sledilce, ki upočasnjujejo njegovo delovanje. Znebimo se jih tako, da v Google Chrome namestimo katero od razširitev znanih proizvajalcev protivirusne programske opreme ali pa namesto tega preprosto v nastavitvah izbrišemo zgodovino brskanja, skupaj s spletnimi piškotki.

Brezplačna razširitev za Google Chrome Scan Guard celo v Raspberry Pi 5 odkrije marsikaj. Odvečne datoteke s sledilnimi piškotki in drugo nesnago lahko tudi izbriše.

Na voljo so štiri različice Essential (22,19 evra letno za nove naročnike, redna cena 36,99 evra letno), Advanced (27,49 evra letno za nove naročnike, redna cena 49,99 evra letno), Complete (33,75 evra letno za nove naročnike, redna cena 74,99 evra letno) in Premium (56,25 evra letno za nove naročnike, redna cena 124,99 evra letno) za zaščito ene naprave.

Za vsako od različic so na voljo tudi paketi za zaščito do treh, petih in desetih naprav. Denimo, za celoletno zaščito do deset naprav z različico Essential bodo novi naročniki odšteli 44,99 evra, obstoječi pa 74,99 evra za enoletno podaljšanje.

Vse različice omogočajo zaščito pred virusi in vohunsko programsko opremo, požarni zid, preprečevanje spletnega ribarjenja in spletnih prevar ter pregledovanje zunanjih naprav (npr. omrežnih podatkovnih shramb) za preprečevanje okužb z virusi. Prenos podatkov prek VPN je omenjen na 150 MB na dan.

Preverjanje obstoja naših osebnih podatkov na temnem internetu je vgrajeno v vse različice. Način delovanja Gamming/Multimedia izklopi izvajanje kompleksnejših protivirusnih pregledov računalnika, ki bi lahko upočasnili njegovo delovanje (denimo pregledovanje celotne vsebine podatkovnega pogona).

Pri Panda Security si lahko sami prilagodimo protivirusni paket glede na to, katere funkcionalnosti potrebujemo in koliko računalnikov želimo zaščititi.

Zaščita pred izsiljevalsko programsko opremo, starševski nadzor (le v Windows) in optimizacija računalnika s samodejnim brisanjem nepotrebnih vmesno shranjenih datotek so na voljo le v paketih Advanced, Complete in Premium. Upravljalnik gesel nudita paketa Complete in Premium. Posebnosti najzmogljivejšega paketa Premium so še neomejena raba VPN za varno brskanje po spletu (ni omejitve količine dnevno prenesenih podatkov), orodje za posodabljanje vseh v računalnik nameščenih aplikacij z zadnjimi različicami in tehnična pomoč vse dni v letu, 24 ur na dan. Če s Panda Antivirusom nismo zadovoljni, lahko v roku 30 dni po nakupu vnemo licenco v zameno za povrnitev že vplačane naročnine.

Je bolje uporabljati plačljivi protivirusni program?

Če potrebujemo le funkcionalnosti pregledovanja računalnika, odkrivanja zlonamerne programske opreme in njenega odstranjevanja, je pogosto dovolj že brezplačna aplikacija ali brezplačna okrnjena različica plačljive aplikacije. Ali kar – protivirusnik in požarni zid, ki je v Windows že vgrajen.

Zahtevnejše funkcionalnosti, kot so preprečevanje vdora v spletno kamero, preprečevanje zagona sumljivih aplikacij ali njihovo varno zaganjanje v navideznem stroju z omejeno funkcionalnostjo, ki preprečuje ogrožanje drugih aplikacij in operacijskega sistema ter preprečitev trajnega izbrisa občutljivih datotek, so navadno na voljo le v plačljivih različicah.

Ena izmed spletnih lestvic zmogljivosti protivirusne programske opreme dokazuje, da se lahko uvrstitve protivirusnikov hitro spreminjajo.

Avira Antivirus (avira.com) omogoča odlično protivirusno zaščito, pri čemer le neznatno vpliva na hitrost delovanja računalnika. Ima dobro zasnovan grafični vmesnik in popoln nabor varnostnih elementov – zaščito pred virusi in spletnim ribarjenjem, upravljalnik gesel, VPN in odličen požarni zid. Če z Avira Antivirusom nismo zadovoljni, smo v roku 60 dni po nakupu ob vrnitvi letne licence upravičeni do povračila naročnine.

Zastonjski paket Free Security vsebuje enostavno orodje za odkrivanje in odstranitev zlonamerne programske kode, VPN (do 500 MB na mesec), orodje za optimizacijo in pohitritev delovanja PC, orodje za nadgradnjo gonilnikov itn.

Plačljivi paket za 59,95 evra letno za nove naročnike (redna cena 109,95 evra letno) omogoča kakovostnejšo protivirusno zaščito, neomejeno rabo VPN, več kot 30 zmogljivih orodij za optimizacijo delovanja računalnika, zaščito gesel in spletnih računov ter samodejne posodobitve programske opreme in gonilnikov.

Omogoča tudi namestitev protivirusne aplikacije na mobilne naprave, opozarjanje na morebitno puščanje osebnih podatkov na temni internet, optimizacijo računalnika za igranje računalniških iger ter prednostno uporabniško podporo. Avira Antivirus omogoča tudi mesečno plačevanje naročnine – v znesku 9,95 evra na mesec.

Več protivirusnih programov hkrati?

Ne! Programi za odkrivanje zlonamerne programske opreme si lahko med sabo nehote konkurirajo, s čimer računalnik ne le upočasnijo, ampak lahko povzročijo celo njegovo nedelovanje. Zaklepanje dostopa do sumljivih datotek, lahko eden protivirusnikov razume kot delovanje zlonamerne programske opreme in zato poskuša onemogočiti delovanje prvega protivirusnega programa.